急診室見女童嘴角鼻孔沾血跡 丁寧氣到怒罵警察

2018年08月02日 19:45 中時 蕭雅玲

老公進擊帶兒子去掛急診時，剛好看到2名警員陪同一位女性帶著年約9歲鼻孔與嘴角都有血跡的小女孩走進急診，本以為小女孩是遭高年級的人霸凌，後來才知道施暴者不僅是女孩爸爸，身旁的女性還替施暴者說話，讓丁寧氣到向前與警察爭執。

她在臉書Po文寫下整個過程，護士說要照X光看看裡面的鼻樑有沒有受傷，女性說：「可能也沒那麼嚴重，因為她自己本來就很會流鼻血，她鼻腔裡皮膚比較薄，應該沒關係啦！」讓她覺得施暴的是父親或者是女性的先生。而警察說：「他也打的太用力了吧，聲音這麼大，我們聽到才來關心一下，她爸爸常常這樣嗎？」

丁寧當下氣憤的跟警察說，「你們就讓他們這樣走了？那個小女孩被打巴掌耶！你們是不是應該去關心一下」！他認為保護孩童，不只是家長、警察的責任，也是你我大家的責任，對於小女還被家暴，但警方卻放走女孩爸爸，讓她昨晚在急診室氣到發抖說，「台灣人對孩童的保護意識真的薄弱到令人生氣，連警察也一樣。」

她在臉書Po文也希望那女性能長出勇氣保護孩子，「希望施暴者能知道孩子不是你的財產，不是你的出氣包，更不是你要怎樣就能怎樣的，他們是獨立的個體，我們只是盡做父母的職責照顧他們而已。」並不忘以為人母的身份呼籲大家要保護孩童，「因為保護孩童不只是家長、警察的責任，也是社會每個角落你我大家都應盡的責任」。

(中時 )