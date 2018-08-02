陸動畫電影《風語咒》明上映 導演劉闊：仍有進步空間

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旺報

大陸動畫電影《風語咒》，3日將在大陸上演。導演劉闊表示，無論從東方美學、建築服飾、怪獸造型上來看，這都是一部很有中國風的電影，花了兩年多心血才完成。劉闊也承認，儘管全片特效鏡頭占總鏡頭數量的70%，大陸做特效的水準還有很大進步空間。

《風語咒》由劉闊執導、陶虹擔任出品人，路知行、閻萌萌、邊江、褚珺、山新等參與配音，講述雙目失明的少年郎明，在四大凶獸之一「饕餮」重現人間塗炭生靈的時刻，使用秘術「風語咒」將其封印的英雄故事。

劉闊曾創作出《俠嵐》《畫江湖》等動畫IP，早在8年前導演《俠嵐》劇集的時候，就有了創作電影的想法，但因當時時機不成熟、資金不夠、人才培養不足，擔心自己功力不夠，直到2016年初才開始真正製作動畫電影《風語咒》。

「我一邊學一邊拍，花了兩年多，終於完成了這部極具東方美學的中國風動畫電影。」劉闊表示，《風語咒》很好地將故事與中國傳統文化相結合，無論是整體畫風或情感，都具有很強的東方式表達。在劉闊看來，很大程度上是基於主創團隊對中國文化的研究，來建立整部片子的美學體系。另外，片中的羅剎是上古凶獸，完全是按照中國的紋樣設計的。

劉闊最自豪的一點是「整個片子的創作團隊全部都是中國人，沒有一個外國人。」全片特效鏡頭占總鏡頭數量的70%，對國產動畫團隊來說，在創作上是一種磨煉與成長機會。

(旺報 )

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