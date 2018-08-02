躲過追訴25年 四汴頭弊案主嫌鍾太郎11案全免訴

2018年08月02日 20:11 中時 陳俊雄 、許哲瑗 、許哲瑗

轟動一時的四汴頭抽水站工程弊案，繼因圖利遭判刑2年的前國民黨營華禹實業公司前總經理余光化躲過追訴時效後，一度傳出在加拿大落網的國光公司董事長鍾太郎，也因順利躲過25年追訴期，日前獲新北地院判決免訴，11件相關貪汙案全一筆勾銷。

爆發在1996年間的四汴頭抽水站工程弊案，因涉及曾任省府都發局長、前屏東縣長和立委的伍澤元，加上檢調偵辦及法院審理過程中，涉案的伍澤元及國光公司董事長鍾太郎等人先後潛逃海外而受到關注。

四汴頭弊案弊案纏訟8年，2003年12月30日最高法院駁回上訴，前住都局總工程司林文烈等15人遭判10年到10月不等徒刑確定；但被依圖利罪判刑2年、褫奪公權2年的國民黨營的華禹實業公司前總經理余光化，卻在發監執行前潛逃大陸遭通緝，2013年間因已逾追訴時效，檢方還循兩岸司法互助協議平台，通報大陸公安撤緝。

至於本案的主角、以1萬2000票差距擊敗尋求連任屏東縣長蘇貞昌的伍澤元，在2001年立委連任失敗後以出國考察為由潛逃大陸，並於2008年因糖尿病死於大陸上海；一度傳出在加拿大落網的鍾太郎，迄今仍逍遙法外，還被調查局列為海外追緝要犯名單之列。

新北地院表示，由於鍾太郎所犯的貪汙罪為本刑5年以上有期徒刑，其追訴權時效為20年，加計因通緝而停止進行的5年期間，共計為25年，換算後鍾太郎犯所犯的圖利罪追訴權時效分別於2018年4月14日、2018年5月12日即已完成。

新北地院以鍾太郎所犯的11項貪汙罪都已經完成追訴權時效，日前將他判決免訴。

(中時 )