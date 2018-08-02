躲過追訴25年 四汴頭弊案主嫌鍾太郎11案全免訴

四汴頭弊案主嫌鍾太郎逃亡超過追訴期所涉11案全免訴。（圖取自Google Map)

友善列印
中時
、許哲瑗

轟動一時的四汴頭抽水站工程弊案，繼因圖利遭判刑2年的前國民黨營華禹實業公司前總經理余光化躲過追訴時效後，一度傳出在加拿大落網的國光公司董事長鍾太郎，也因順利躲過25年追訴期，日前獲新北地院判決免訴，11件相關貪汙案全一筆勾銷。

爆發在1996年間的四汴頭抽水站工程弊案，因涉及曾任省府都發局長、前屏東縣長和立委的伍澤元，加上檢調偵辦及法院審理過程中，涉案的伍澤元及國光公司董事長鍾太郎等人先後潛逃海外而受到關注。

四汴頭弊案弊案纏訟8年，2003年12月30日最高法院駁回上訴，前住都局總工程司林文烈等15人遭判10年到10月不等徒刑確定；但被依圖利罪判刑2年、褫奪公權2年的國民黨營的華禹實業公司前總經理余光化，卻在發監執行前潛逃大陸遭通緝，2013年間因已逾追訴時效，檢方還循兩岸司法互助協議平台，通報大陸公安撤緝。

至於本案的主角、以1萬2000票差距擊敗尋求連任屏東縣長蘇貞昌的伍澤元，在2001年立委連任失敗後以出國考察為由潛逃大陸，並於2008年因糖尿病死於大陸上海；一度傳出在加拿大落網的鍾太郎，迄今仍逍遙法外，還被調查局列為海外追緝要犯名單之列。

新北地院表示，由於鍾太郎所犯的貪汙罪為本刑5年以上有期徒刑，其追訴權時效為20年，加計因通緝而停止進行的5年期間，共計為25年，換算後鍾太郎犯所犯的圖利罪追訴權時效分別於2018年4月14日、2018年5月12日即已完成。

新北地院以鍾太郎所犯的11項貪汙罪都已經完成追訴權時效，日前將他判決免訴。

(中時 )

二次流標之後 國民黨宿舍降價三… 台塑回扣案爆出案外案 2家上市公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。