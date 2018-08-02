無人車上路搶工作？ 陸學者：人機共存免擔心

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旺報

漸多無人車在大陸道路上出現，有的是載人車輛，有的應在物流，但這些「呼之即來」的無人車，真能夠輕鬆的滿足人們對物流及出行的要求嗎？上海大學軟體工程專業博士生孟暉表示，目前沒有任何一家企業的無人車可以真正「上路」。北京聯合大學機器人學院副教授潘峰則表示，就算這項技術真正落地，在未來很長一段時間裡也將是「人機共存」，不會引發大規模的行業洗牌。

「在無人車路測的過程中發生過很多諸如追撞、爆胎等各種意外。有一次我坐無人駕駛汽車實驗時，明顯感覺到車子慢慢向路邊靠近，然後下一秒就撞到馬路圍欄了，最嚴重的一次不僅把輪胎撞爛了，連馬路邊上的水泥也撞壞了。」

孟暉說，雖然現在無人駕駛技術已經趨於成熟，能夠很好的識別路線、讀紅綠燈、躲避路障等，但是想要規避意外事故是「不可能的」，因為可能導致意外的因素太多，例如行駛地帶的路況、氣候環境，甚至是某種突發的程式發生誤差或當機。

潘峰表示，很多東西從實驗品到真正的實現產品化，需要經歷十分複雜的過程。即使現在無人駕駛技術很成熟了，能達到99%的可靠性，但那剩下1%的「不可靠」，就可能引發十分嚴重的危險事故。

「在安全性沒有達到一定程度前，一般的企業其實並不敢草率地將其投入運營。」潘峰認為，因此做路測、寫論文可以隨意試驗，但是投入現實使用就必須仔細斟酌。從這個角度來看，無人駕駛技術想要走出實驗室，實現無人車真正「上路」的自動駕駛時代，還有很漫長的一段路要走。

(旺報 )

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