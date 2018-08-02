陷台獨藝人爭議 宋芸樺：中國是我的祖國

2018年08月02日 20:05 旺報 陳君碩

台灣藝人宋芸樺2日在微博公開表態「我是中國人」。(取自新浪微博)

電影「我的少女時代」女主角宋芸樺，近日因陷入「台獨藝人」爭議，2日在微博上公開表態，稱「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國」，強調台灣是出生的地方、祖國大陸是夢想實現的地方，熱愛家鄉也熱愛祖國，海峽兩岸永遠是一家人。

宋芸樺因主演大陸電影「西虹市首富」，最近在大陸聲名大噪，但最近卻被大陸網友發現，他曾在幾年前的一段「快問快答」影片中，被問到「最喜歡的國家」時，回答了「台灣」，因而被大陸網友認定是台獨藝人。

在大陸網上遭遇質疑聲浪後，宋芸樺於2日晚，在微博上公開表態：「近日受到大家的一些關注，我心裡很是觸動。我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國。對以往快閃提問中的不過腦也深感抱歉。」

宋芸樺還說，「這幾年也是因為大家的喜歡，才有機會在祖國大陸工作。不同城市的歷史文化與風土人情深深吸引著我，而越瞭解，就越對自己的國家充滿崇敬與熱愛之情。臺灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。很多事情我還在學習，任何問題我也虛心受教，接受大家的批評和監督，身為中國人我感到自豪，我熱愛我的家鄉，熱愛我的祖國，海峽兩岸永遠是一家人。」

在民進黨執政後，大陸網民對於所謂「台獨藝人」尤其敏感，連大陸媒體都直言「最近幾年，大陸互聯網輿情對台獨零容忍的態勢愈發明顯」，諸如周子瑜、戴立忍等，都因親台獨言論，在大陸網上被揪出，引起爭議。

國台辦今年三月也曾明確表態反對台獨藝人，當時國台辦發言人安峰山在記者會上表示，不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映。如果這些台灣藝人認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上發生轉變，我們持歡迎態度。

(旺報 )