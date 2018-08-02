蔡燦得呼籲關懷長者 自曝最怕被叫這個稱謂

2018年08月02日 20:17 中時 洪秀瑛

蔡燦得今出席活動。（盧禕祺攝）

蔡燦得今在活動上呼籲大家多關心長者。（盧禕祺攝）

蔡燦得2日為果陀劇場「祖孫牽手・玩美城鄉 - 30家鄉認養活動」擔任活動大使，她分享從小家裡只和爸媽，很少機會與長者相處，5歲開始拍戲，在片場都是阿姨、叔叔，她對這些長輩們心生敬畏，他們都會說「過來叫人」、「聲音大一點」，因她聲音咬字常黏一起被指責說話不清楚，或音量控制不好，太大聲都會被認為不禮貌，所以小時候理所當然認為所有長輩都在找麻煩。

當她大聲叫「阿姨早安」，對方又說「叫什麼阿姨，叫姊姊」，讓她不知所措，「我現在快要可以感同身受了」，笑指43歲的自己希望別人叫她姊姊不要叫阿姨。今現場有許多國小小朋友同歡，蔡燦得自嘲對他們來說自己是個阿姨，她事後說：「其實我到現在都還很不適應（被叫阿姨），我希望大家永遠都可以叫我姊姊。」

隨著年紀增長，她漸漸了解與長輩相處的方法與邏輯，需要透過交流與溝通，多付出一點耐心才能拉近距離，關係才會更和諧。她爸爸5年前過世，60多歲的媽媽現在一個人住，媽媽對3C不是很在行，常問她啼笑皆非的事，比如「我的臉書跟妳的臉書一樣嗎」？她後來教會媽媽使用3C，「媽媽現在已經會在臉書標籤人了，接下來還要教她玩IG」。

她並分享昨在超市見到年輕店員跟顧客奶奶的互動，她提到，當時結帳櫃台大排長龍，年輕店員不斷重複問：「發票要不要印？」但奶奶似乎聽不懂，一直反問：「蛤？」直到其他客人上前解圍：「她意思是妳要不要發票？」才化解衝突。蔡燦得坦言，能理解雙方溝通的障礙，但當下她很怕自己的媽媽在外面也發生這樣的狀況，有點於心不忍。

果陀劇場成立至今30年，製作超過70齣戲劇作品，始終堅持創作信念，與每位看戲的觀眾分享舞台上的美好。2005年起與新光人壽慈善基金會共同合作「活化歷史」，為紐約引進的藝術方案，募集60歲以上的長輩，用戲劇帶領其展現生命風采，並開啟兩代生命對話，說出動人故事，為臺灣開創出跨世代溝通的另一種可能性。

「活化歷史」在台灣至今行有13年，已服務過3萬多位長者，與135所學校合作，並完成10齣以長者與孩子為演員的戲劇作品。「活化歷史」是生命教育課程，在家庭能親近彼此的距離，到了社區則能獲得多元回饋，讓更多孩子學習互重而珍惜、更多人有面對「老」的勇氣。

「祖孫牽手・玩美城鄉 - 30家鄉認養活動」將結合當地的風俗、歷史等文化特色，並以發掘地方長者的生命經驗為目標設計課程內容，深度連結地方的人們與土地，喚醒在地文化，讓歷史傳承的意義留在孩子心中。認養活動將以群眾線上募資方式，為每個專案募集50萬元的啟動資金，預計在全台灣完成30個跨世代交流活動。

(中時 )