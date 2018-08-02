范冰冰「浴室激戰男星」4分鐘呻吟片瘋傳 網驚：進去了

范冰冰衰事纏身，連昔日激情演出也被起底。(取自微博、本報系資料照)

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中時電子報
范冰冰、佟大為昔日被刪減片段。(取自微博)
范冰冰昔日被刪減激情片段又被挖出。(取自微博)
吸引超過41萬人圍觀。(取自微博)

大陸當紅女星范冰冰近日捲入「陰陽合同」逃稅風波，一度傳出與經紀人穆曉光被捕入獄，至今工作室仍未對整起事件說明，引發外界議論紛紛。現在范冰冰更被起底她2007年與佟大為、梁家輝主演電影《蘋果》，其中長達4分多鐘與佟大為浴室激情戲被刪減片段，激似真槍實彈的逼真鏡頭，也騙到大陸網友，忍不住驚呼：「真的進去了。」

影片/范冰冰昔日被刪減片段 浴室激戰男星
友揭范冰冰被捕真相！「1個月前5人同時消失」

范冰冰近日衰事纏身，先是捲入逃稅風波，連過去演出電影《蘋果》被刪激情片段也被起底，在陸網瘋傳。她在片中與佟大為飾演一對夫妻，兩人為戲犧牲，以幾近下身全裸的尺度來詮釋這場浴室激情戲，火車便當的赤裸演出加上范冰冰呻吟聲，讓人看了臉紅心跳，還一度騙倒大陸網友，以為是兩人真槍實彈上場的本色演出「真的進去了」、「這個沒用裸替，鑑定完畢」。

但其實這些限制級鏡頭全是由與范冰冰長相神似的大陸女星甘露完成；該片更因為尺度過激，在2008年1月4日被大陸廣電總局認為涉嫌傳播色情內容，大陸全面禁映。

由范冰冰、佟大為、梁家輝、金燕玲領銜主演的黑色幽默劇情電影《蘋果》，講述了兩個貧富家庭之間離奇詭異的矛盾衝突和感情錯位的戲劇性故事；范冰冰也憑此片摘下第四屆歐亞國際電影節影后，並獲第57屆柏林國際電影節最佳影片金熊獎入圍肯定。

(中時電子報)

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