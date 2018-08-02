抗告遭法院駁回 黨產會：仍將繼續處分黨產

2018年08月02日 20:33 中時 季節

最高行政法院2日駁回不當黨產處理委員會(黨產會)的抗告，認定台北高等行政法院認為黨產條例有違憲疑慮，因而聲請釋憲並停止訴訟程序的裁判並無不當。對此黨產會回稱，在司法院做出最後決定前，仍將持續處分黨產，本次決定，不影響對其他國民黨黨產的處分。

2016年黨產會認定中投與欣裕台公司是國民黨附隨組織，應收歸國有，兩公司不服提出行政訴訟，台北高等行政法院(北高行)認為黨產條例內容有違憲疑慮，因此申請釋憲，並裁定在大法官解釋公布前，應先停止訴訟程序。

但黨產會不服提出抗告，結果最高行政法院認為原審並無不當，駁回黨產會抗告。對此黨產會發表聲明，聲稱雖然早知北高行有權聲請釋憲，而抗告終將被最高行駁回，仍基於不同意北高行於前述案件審理中，未善盡調查程序，給予黨產會表示意見，即率爾裁定停止審判，因此向最高行政法院提起抗告。

黨產會主張，最高行政法院本次新聞稿，並未就黨產條例合憲與否表示意見，而是引用憲法、司法院釋字第371 號解釋及司法院大法官審理案件法第5 條第2 項規定，審查北高行釋憲聲請合法性後，裁定認北高行有權聲請釋憲，此為黨產會抗告之初預料可能結果，黨產會對此表示尊重。

黨產會還表示，不當黨產的追討，乃台灣邁向實質法治國、落實政黨公平競爭的關鍵性政治改革工程。儘管面臨來自內外的諸多阻力，黨產會將會勇於挑起轉型正義先驅者的責任，恪守依法行政原則，繼續為台灣這塊土地的民主憲政秩序全力備戰。在司法院大法官審理期間，黨產會仍將繼續依黨產條例立法意旨依法行政，續行不當黨產調查、處分等業務，不負國人期待。

目前黨產會追徵國民黨黨產，移送法務部行政執行署後賣出的國民黨黨產， 只有嘉興街的國民黨黨工宿舍一處，賣出1526萬元。另外有兩間屏東的國民黨黨工宿舍，因為黨工跟國民黨有債權糾紛問題，是黨工去申請，以民事執行的，也已經於上個月17日分別以2410萬和1906萬元賣出，均沒有涉及欣裕台和中投公司的。

(中時 )