男星留鬍渣變犀利哥 自嘲留鬍像師爺

羅宏正拍球場戲。（三立提供）

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羅宏正拍球場戲。（三立提供）
羅宏正黏鬍渣。（三立提供）
羅宏正拍球場戲。（三立提供）

台視、三立新週日偶像劇《高校英雄傳》男主角羅宏正這次演出跳脫以往路線，劇中飾演棒球教練，外型特色是永遠穿著有點破舊的整套體育服，手裡拿著球棒，角色個性如孫悟空般急躁火爆，被形容是「常為小事而大吼大叫，才是擁有最纖細內心的人」，但卻是學生眼中最酷帥的教師典範。

鬍型是男人襯托男人味的最佳利器，羅宏正這次出場造型相當頹廢，變成鬍渣男，有人笑說由於他身材高挑，模樣像犀利哥一樣酷，羅宏正對自己被說成犀利哥很高興，因為喜歡這種頹廢感覺，希望未來可以有機會詮釋這樣角色。其實接這檔戲之前，羅宏正小留了一陣子鬍渣，當時就帶著鬍子與女主角劉宇菁第一次碰面，羅宏正也給自己帥氣鬍渣形象打了87分。

這次拍攝光黏鬍渣就讓羅宏正吃足苦頭，因為過程熱又耗時，「每次粘鬍渣耗時會因為環境而有所不同，實在很佩服拍古裝戲的人」。他笑說留鬍子是很man，他看過偉晉留鬍子，但他是開口講話之前很man，幽默舉例讓大家笑翻。

羅宏正說，這次黏鬍子讓他對造型師很抱歉，因為他對黃膠過敏，所以要用醫療用的白膠，不過很難清理，會讓造型師很辛苦。在他心目中大陸男星姜文在電影中留鬍子的模樣最讓他欣賞，笑說超帥，可惜自己留不了戲中滿滿的那種，只能留師爺鬍（兩撇小鬍子）。

(中時 )

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