第一名的莊清富遇上最後一名的史哲 駁二誕生一座音樂館

2018年08月02日 21:24 中時 李義

音樂廳等級的古典音樂原音演出場所。（李義翻攝）

小學同窗相遇會擦出什麼樣的火花？高雄在地企業家、富國電機總經理莊清富，與副市長史哲國小同窗1年，一場演講上相認憶童年，觸及共同熱愛的音樂，於是，強調有著音樂廳等級的古典音樂原音演出的「BANANA音樂館」就在駁二誕生了。

1年前，史哲受邀到前鎮加工區演講，莊清富上前詢問他「是否曾在高雄念過國小？老師是否是某某人？」。

史哲想起10歲那年從美國回高雄，讀了1年的新莊國小，因適應不良成績吊車尾，眼前的企業家正是當年班導師特別為他安排，全班品學兼優第一名的小老師。2人相見歡，憶當年也談現在，話題不設限，無意間觸及2人都愛的音樂。

熱愛音樂的莊清富學生時期曾經學過樂器，因學費太貴而中斷，但始終未忘記心裡的音樂夢想。

事業有成後，莊清富開始積極學習大提琴，並買了第一把大提琴。工作再忙碌，仍拜託老師幫忙找琴譜練琴，也一頭栽入古典音樂且越陷越深，也因此更瞭解古典音樂家面臨的環境考驗也愈發不捨，因而興起成立專屬於古典音樂的舞台空間的念頭。

曾是台北市少年交響樂團一員的史哲聽完同窗的音樂夢，心有戚戚，深知古典音樂原音演出的硬體難度高，了解當前古典音樂的困境，更感謝同學實現了不透過電器放大的音樂空間。

老倉庫變身為古典音樂館可不件容易的事，既然強調古典音樂原音演出，空間運用材料的功能性是關鍵，透過專業電腦模擬，使整個空間達到標準音樂廳的理想殘響2秒，同時要避免室外雜音干擾，加裝雙層門窗以強化隔音效果，才打造出古典音樂演出最佳舞台空間。

音樂廳等級的古典音樂現場演奏場所，成為港都音樂界話題，位在駁二大義C6倉庫的「BANANA音樂館」每周五六日固定邀請音樂家現場演出，在高雄港邊的老倉庫內，除了搖滾熱血的獨立音樂，也將出現合諧且雋永的古典樂音，為高雄市民開闢另一種型態的音樂LIVE體驗。

(中時 )