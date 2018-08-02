賴清德喊台灣拚經濟「只缺信心」孫大千4點酸爆回敬

賴清德喊台灣拚經濟「只缺信心」孫大千4點酸爆回敬。（資料照）

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中時電子報

賴清德先前在媒體專訪中宣示要拚經濟，認為台灣不缺水、電、土地、人力、人才，最缺的是「對台灣的信心」。對此，前立委孫大千批道，就是因為有你們這樣睜著眼說瞎話的政治人物，大家才會缺乏「對台灣的信心」。

賴清德日前在三立新聞的專訪中表示，拚經濟是政府優先的施政目標，為了拚經濟，政府提出的新經濟三大策略，包括前瞻基礎建設、五加二產業創新等。除此之外，賴清德說，其實台灣不缺水、電、土地、人力、人才，最缺的是「對台灣的信心」，因為台灣既有「自由」又有「人權」，人民也「親切守法」，呼籲企業界可以放心投資台灣。

孫大千表示，首先台灣如果沒有缺水，我們每年總要經歷個幾次的分區供水，難道是在做夢嗎？其次，台灣如果不缺電，民進黨政府幹什麼要重啟核二廠二號機啊？幹什麼要興建深澳燃煤電廠，要我們用肺發電啊？又是幹什麼要犧牲大潭藻礁來興建天然氣輸送管啊？

孫大千再強調，台灣如果不缺土地，那麼無辜民眾三不五時要面臨的徵收土地，強拆民宅又是怎麼一回事呢？然後，台灣如果不缺人力，你們又有什麼必要去背叛勞工朋友，把他們推入過勞的火坑之中啊？

孫大千最後狠擊一詞，台灣如果不缺人才，又怎麼會輪到你們這樣的活寶在這裡尸位素餐，塗炭生靈呢？

(中時電子報)

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