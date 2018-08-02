保全被住戶砍死 家屬：在台灣只能自認倒楣

新北市汐止區黃姓男子不滿習姓保全，去年10月12日傍晚持刀砍殺習頸部動脈，犯案後還躲回家裡清洗。(中時資料照)

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中時

新北市汐止區黃姓男子不滿習姓保全，去年10月12日傍晚持刀砍殺習頸部動脈，犯案後還躲回家裡清洗。士林地院今開庭審理，死者的兒子當庭說，每隔一段時間，都會在電視上看到精神病患殺人，「社會安全網」根本無效，就算看到判決結果不符合期待，也不會覺得奇怪。

犯案的黃姓男子領有重大傷病卡，患有精神疾病，殺人後躲回家裡清洗衣褲、凶刀，警方進門後，他先說傷了保全，之後就開始否認，還嗆檢察官「想怎樣就怎樣」。習的兒子表示，根本無法起帶有令人欣慰的判決。

63歲習姓保全住在案發社區，時常值大夜班，同為社區住戶的黃姓男子在深夜大吼大叫，習制止反遭懷恨在心，案發時，黃趁習不注意，猛刺頸部2刀，經送醫仍因失血過多死亡。

習子與父親分居近20年，看到新聞打電話到警局了解，確認死者就是親生父親，黃犯案後，始終沒有道歉，同時否認犯罪，辯稱不知道有殺人，同棟大樓住戶，還募集善款交給未成年女兒。

習指出，常有精神病患犯案，根本是社會安全網出現漏洞，家人不願理會，放任他在社會上危害其他人，難道就沒有責任嗎？「在台灣很無奈的事，被精神病患殺害就只能自認倒楣的事！」就算勝訴了，也只是一個判決，想要向凶手求償，了不起就是一張債權證明。

(中時 )

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