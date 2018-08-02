環球板橋車站店 日本岐阜清酒大賞開跑 SNOOPY Play Center將進駐

Global Mall板橋車站店即日起到9月2日，在2樓空中花園推出「品清酒、嗜美食、樂夏夜」活動。（Global Mall提供）

友善列印
中時
Global Mall板橋車站店的「品清酒、嗜美食、樂夏夜」活動，由日本岐阜縣9大百年酒藏，特別帶來當地共15款當地出產的清酒。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站店即日起到9月2日推出2018Summer Garden日本岐阜清酒大賞特別企劃，將於2樓空中花園推出「品清酒、嗜美食、樂夏夜」活動，由日本岐阜縣9大百年酒藏特別來台，帶來當地共15款當地出產的清酒之餘，還有館中6家餐飲品牌特地推出的25款下酒菜，讓消費者享受在館中的小酌時光。

此次的Summer Garden企劃將以購買活動券形式進行，只要到2樓的服務台購買100元、200元或300元的Summer Garden限定活動券，在點餐時出示即可，清酒最低百元起1杯，還有各式下酒美食，6日前凡消費1杯清酒即集1點，滿10點即換限量100個的「岐阜酒枡杯」1個，預計活動期間能帶來6000人人潮，目標期待1個月的展期能帶來約300萬的營業額。

另外Global Mall也透露除了板橋車站店此次帶來的驚喜之餘，其2樓也將會增加兒童親子的部分，像是全台百貨首家、北部獨家的「SNOOPY Play Center」就即將在今年與消費者見面，另外南港店也將有貝兒絲樂園進駐，桃園的店也將增加親子主題的設施，希望為消費者帶來更適合家庭客層的環境。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
1750萬元補助嘉義、澎湖 山海戀… 夏日的淡水好好玩！巨型滑水道、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。