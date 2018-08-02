環球板橋車站店 日本岐阜清酒大賞開跑 SNOOPY Play Center將進駐

2018年08月02日 21:27 中時 石欣蒨

Global Mall板橋車站店的「品清酒、嗜美食、樂夏夜」活動，由日本岐阜縣9大百年酒藏，特別帶來當地共15款當地出產的清酒。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站店即日起到9月2日推出2018Summer Garden日本岐阜清酒大賞特別企劃，將於2樓空中花園推出「品清酒、嗜美食、樂夏夜」活動，由日本岐阜縣9大百年酒藏特別來台，帶來當地共15款當地出產的清酒之餘，還有館中6家餐飲品牌特地推出的25款下酒菜，讓消費者享受在館中的小酌時光。

此次的Summer Garden企劃將以購買活動券形式進行，只要到2樓的服務台購買100元、200元或300元的Summer Garden限定活動券，在點餐時出示即可，清酒最低百元起1杯，還有各式下酒美食，6日前凡消費1杯清酒即集1點，滿10點即換限量100個的「岐阜酒枡杯」1個，預計活動期間能帶來6000人人潮，目標期待1個月的展期能帶來約300萬的營業額。

另外Global Mall也透露除了板橋車站店此次帶來的驚喜之餘，其2樓也將會增加兒童親子的部分，像是全台百貨首家、北部獨家的「SNOOPY Play Center」就即將在今年與消費者見面，另外南港店也將有貝兒絲樂園進駐，桃園的店也將增加親子主題的設施，希望為消費者帶來更適合家庭客層的環境。

(中時 )