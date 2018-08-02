台灣也有活屍片 視后嚇到上廁所要揪團

2018年08月02日 20:58 中時 洪秀瑛

楊麗音（左）及徐亨。（公視提供）

汪禹丞。（公視提供）

汪禹丞。（公視提供）

公視新創電影挑戰活屍類型片，《最後一次溫柔》由新銳導演吳宗叡執導，徐亨、楊麗音、汪禹丞主演。楊麗音說，拍戲休息時，完全不敢看活屍（汪禹丞飾）一眼，連上廁所都要揪團才行，「還好徐亨氣場強，是真男人，有他在一定鎮的住」。

導演吳宗叡說，在活屍片的營造下，其實想要說一個老夫老妻退休後生活的故事，也以此片獻給結婚30年的父母，所以他找的演員一定是要讓爸媽最認得、也最像爸媽的演員，楊麗音正是母親最愛的演員，徐亨更是他的偶像，3人一拍即合。

徐亨說，第一次跟硬底子演員楊麗音對戲很過癮，只要融入角色，完全不用揣摩。對於劇中夫妻歷經生離死別，老公決定為了老婆好而做出不得不的抉擇，「說實在話，真的蠻難的」，

楊麗音說自己膽子很小，原本一度怕怕而不敢接，但是導演很精準的傳達這齣戲是展現台灣老夫老妻那種奇特的相處模式，像「大男人做事不討論，獨斷獨行；認定只要是做對的選擇，縱使所有苦一人擔都沒關係；更常用負面言語、抱怨來建構關愛，而非甜言蜜語」，結婚28年的她嘆了口氣說：「唉∼就是那種一言難盡的狀態…」她看了心有戚戚焉，所以決定接拍。

她舉例，像有的老公下了車就只顧打頭陣，一路往前衝，完全忽略身後的老婆雙手牽著2個孩子，身上還扛著大包包，從沒回頭看看老婆需不需要幫忙，然後人就不見了，笑稱「我沒有說那是誰喔」。

談起首次合作的徐亨，楊麗音誇：「常有出人意表的驚喜。」他那男人氣魄在戲裡完全展現，因為主場景在歷史建築基隆正濱漁會內，平常空盪盪，罕有人煙。拍戲休息時，楊麗音對活屍「多多」還是怕怕的，完全不敢多看，「幸好拍戲很操，每天回家倒頭就睡，根本沒有機會做惡夢」。

吳宗叡坦言，自己不敢看活屍片，但是，他想試試台灣可以拍出什麼樣的活屍片。他與有武術底子的汪禹丞花了整整1個月去找出台灣活屍的可能性。像國外常用鹿等動物與活屍做聯想，他想到運用台灣土狗的外型與行為，受傷後張牙裂嘴，還流著口水，並跟汪禹丞試出蹲著身子跳上桌子爬行的動作，就是要令人毛骨悚然。拍戲時，光光化妝就要花4小時，汪禹丞一戴上隱形眼鏡幾近全盲，一拍就是1整天，也不叫苦。

該劇將於8月5日週日晚間11點到11點半於公視主頻播出，「公視+」OTT平台同步上架。

(中時 )