屏200縣道終於要拓寬了 第一期工程明年底完工

屏200縣道是往返恆春、滿州的要道，但因交界處彎曲又無快慢車道分離，且路寬僅8米，多年來事故頻傳。（謝佳潾攝）

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恆春鎮長盧玉棟（左）向屏縣長潘孟安（右）講述屏200縣道路寬僅8米、無快慢車道分離等問題。（謝佳潾攝）
屏縣府2日舉行屏200縣道拓寬工程開工典禮，由縣長潘孟安親臨主持，宣告東門橋至出火橋段將先拓寬為15米。（謝佳潾攝）

屏200縣道是往返恆春、滿州的要道，但因交界處彎曲又無快慢車道分離，且路寬僅8米，多年來事故頻傳，居民無不期盼「政府給條安全的路」，而縣府終在2日舉行拓寬工程開工典禮，由縣長潘孟安親臨主持，宣告東門橋至出火橋段將先拓寬為15米。

潘孟安指出，縣府已爭取到1億2900多萬的經費，進行屏200縣道恆春鎮東門橋至滿州鄉公所前約10.83公里的道路拓寬工程，不過因環評等問題，工程將分兩期，但仍期望無縫接軌縮減施工時程，解決當地民眾及觀光旅遊道路品質服務的需求。

潘孟安說，第一期工程為恆春鎮東門橋至出火橋段，長約3.1公里，2日舉行開工典禮後，預計明年底完成拓寬為15米，而第二期為出火橋至滿州鄉公所前的7.7公里，該路段多位於墾丁國家公園區範圍內，目前已同步辦理工程環評及用地取得作業。

他強調，第一期工程因沿線地形彎折且需同步進行東門橋、二重溪橋、造產橋及進誠橋等4座橋樑的拓寬，在不破壞地形地貌、及配合電力電信維生管線遷移的要求下，堪稱是項嚴峻工程，施工期間多少會為地方居民帶來不便，請鄉親多加體諒。

縣府工務處指出，屏200縣道拓寬工程主要是將現有的雙向各單一車道、拓寬為雙向各一快一機慢車道，並設置道路排水及路燈照明等設施，屆時將有效改善汽機車爭道亂象。

(中時 )

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