俄國Su-34戰機減速傘失靈滑出跑道 幸無人受傷

2018年08月02日 21:15 中時電子報 江飛宇

7月31日，一架俄羅斯空軍的Su-34戰鬥轟炸機降落時，因減速失靈衝出跑道，所幸此事未造成人員受傷。

防衛部落格(defence-blog)報導，事件是發生遠東哈巴羅夫斯克邊疆區(Khabarovsk Krai)，一架Su-34在降落在共青城空軍基地(Khurba AFB)時，減速傘未能及時張開而衝出跑道，可能這架戰機的煞車系統出了問題，而減速傘又未能開啟所致，詳細故障原因還要調查。

Su-34是目前少見的併列雙座戰機，機首呈現奇特的扁平狀，如同鴨嘴，所以得到鴨嘴獸的暱稱。(圖/蘇愷)

Su-34戰鬥轟炸機是莫斯科蘇愷設計局(Sukhoi)和俄羅斯新西伯利亞飛機製造協會共同開發，沿用Su-27的氣動外型，同為翼身融合、雙引擎設計，但是體積增大，座艙改成併列雙座布局，使得機首呈現獨特扁平狀，雖然北約將其命名為「後衛」(Fullbace)，但是航空迷因為它的機首外型，普遍稱為「鴨嘴獸」。它於1990年首飛，得到相當好評，但是長期缺乏資金，直到2014年才正式在俄羅斯空軍服役。據了解，目前Su-34 的生產量才幾十架，但是它在敘利亞反IS戰爭期間表現優異，得到許多中東國家的訂單，注入大量資金，因此到2020年產量有望達到250架左右。

(中時電子報)