新版《流星花園》道明寺 私下也愛酷女孩

2018年08月02日 21:27 中時 洪秀瑛

官鴻（左）和王鶴棣。（ 《Bella儂儂》提供）

官鴻。（ 《Bella儂儂》提供）

官鴻。（ 《Bella儂儂》提供）

王鶴棣。（ 《Bella儂儂》提供）

狂放不羈、痞痞帥帥，標準撕漫男容貌的王鶴棣，在新版《流星花園》演出唯我獨尊的大少爺道明寺，有些霸氣的眼神，和惡少道明寺簡直一模一樣；官鴻有著完全不同的氣質，沈思時憂鬱寡歡、笑起來開朗溫暖，就是詮釋花澤類的不二人選，兩人首度接受新一期《Bella儂儂》專訪。

被問對彼此的第一印象，王鶴棣用壞小子的模樣開著玩笑，「第一次看到官鴻，就覺得這個人很無聊啊！他是慢熱型的，第一次見面根本不說話」，官鴻在一旁拿他沒轍而無奈地搖搖頭，兩個人就像硬被湊在一起寫作業的同學，寫著寫著就熟了起來，後來，王鶴棣到台灣受訓，便培養出他們現在相愛相殺的「塑料兄弟情」。

演出這種叫好又叫座，甚至被認為是「偶像劇鼻祖」的作品，難免都會有些擔憂吧！問他們以前有沒有看過原版的作品？其實兩個大男孩那時一個3歲、一個6歲，根本連小學都還沒上的年紀，官鴻說：「得到這個角色之後，我有去看原版的作品，因為這部真的很經典，我也知道大家一定會比較，但我覺得去在意這些評論沒有什麼幫助，我反而把劇本讀好、問導演意見、好好鑽研討論，把它發揮到極限，才是最重要的。」95後的官鴻有著比同齡人更成熟的想法，就像花澤類一樣，是個腦中活動很頻繁的萌暖男。

要說重造經典或超越經典都有些「言重」，他們更希望大家拋開舊有的刻板印象，重新迎接這部作品，「時隔這麼多年，每個演員對於角色都有自己的演法和特色，我相信不同的人呈現出的東西，絕對是不一樣的。」王鶴棣口氣十分的堅定，一邊感謝前輩們讓他能很快、很容易的進入角色，一方面強調，這專屬於他的「道明寺」演法，絕對會讓人眼睛為之一亮。

在劇中，道明寺和花澤類同時對不屈不撓、倔將至極的杉菜傾心，但戲外，王鶴棣和官鴻的理想型可是天壤之別。「我的理想型是那種很直接的女生，有態度、酷酷的女孩最能吸引我」，王鶴棣喜歡的女孩跟自己的個性非常像，而官鴻是「跟著感覺走的」擁護者，不想給自己太多設限。

「我覺得現在好像是實踐夢想的過程，對我來說有些不可思議，正在一步一步做一些以前從沒做過的事，真的太棒了！我希望自己未來能夠成為演技備受肯定的演員」講到對自己的期許，官鴻眼神閃爍著光芒，他希望自己能像偶像傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）一樣，就算需要為戲增胖、改變容貌他都願意。飾演道明寺的王鶴棣，期盼自己在30歲之前，能成為用作品說故事的演員。

(中時 )