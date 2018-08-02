和男人激吻床戰 男偶像竟狂憋氣

陳昊森（右）和張雁名有男男吻戲。（KKTV提供）

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陳昊森。（KKTV提供）
陳昊森（左）和張雁名對戲。（KKTV提供）

李沛旭、賴琳恩、陳昊森主演的KKTV原創電速劇「彩虹六部曲」之《美男魚澡堂》，本週五（3日）加碼推出彩蛋版隱藏版結局，預告將給觀眾驚喜。

陳昊森1日傍晚才結束教召，摸黑在屏東大馬路上接到工作人員傳的網友反應熱烈喜訊，他說滿腦子都是「一二、一二，稍息立正等口令」，又曝「張雁名打開了我的角色開關，第一次見到他本人，看見他一身結實的肌肉以及只著一件小褲褲，驚覺他的外貌實在吸引人」。

陳昊森說，「張雁名最吸引我的是內在，拍攝吻戲前一直做伏地挺身，讓肌肉線條在鏡頭前更好看。」與張雁名拍吻戲時有種「空氣凝結感」，吻得過程狂憋氣，連「換氣都不敢」，讓工作人員一旁看得好氣又好笑。他上週在教召前，還與張雁名一起直播，笑說張雁名把他當弟弟一樣看待啦。

陳昊森曾演出《紅色氣球》，此次演出《美男魚澡堂》，坦言「演出過程沒有太多執著，很自然就演出那氛圍」。接連2部戲都是飾演與同志相關角色，擔心因此被定型？陳昊森坦言，「如果我真的被定型，能被稱讚演同志特別像，那也不錯」。

他說演出《紅色氣球》時期也曾被問這個問題，他當時說想嘗試不同角色，當時也曾因此迷惘。若被要求演出男男床戰？陳昊森直率說，「想當演員的初衷，就是希望可以透過每個角色和每個片段體驗不同人生，我就好好的去體會每個過程。」

2日恰巧是陳昊森22歲生日，他感動說：「《美男魚澡堂》受到網友討論就是我最棒的生日禮物了。」來自單親家庭的他，期許自己能趕緊突破自己的演藝事業，「每次看媽媽一手拉拔我們4個孩子長大，我身為家中唯一的男生，更應該有肩膀去扛起家中的經濟重責大任。」他也孝順的把自己賺的每筆錢都交給媽媽打理，每月只領8000元零用錢，省吃儉用過生活，打趣說：「能省則省，劇組吃不完的便當都會帶回家。」

(中時 )

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