婦女大學期中成果展 朱立倫鼓勵：一起參與社區活動

新北市第7屆婦女大學期中成果展即日起展出1個月，動態表演2日下午在新北市藝文中心登場。（葉書宏攝）

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新北市第7屆婦女大學期中成果展即日起展出1個月，動態表演2日下午在新北市藝文中心登場。（葉書宏攝）
新北市第7屆婦女大學期中成果展即日起展出1個月，動態表演2日下午在新北市藝文中心登場。（葉書宏攝）
新北市第7屆婦女大學期中成果展即日起展出1個月，動態表演2日下午在新北市藝文中心登場。（葉書宏攝）

新北市第7屆婦女大學期中成果展今（2日）於新北市藝文中心熱鬧開展，為期1個月的成果發表由19組動態表演揭開序幕。新北市長朱立倫也到場與婦女朋友一同分享喜悅，並鼓勵婦女們多帶「丈夫」走出家門，一起參與社區活動。

第1屆婦女大學開辦以來，累計開辦943個班級，共有2萬8290位婦女朋友參與學習。往年由18歲至58歲的婦女報名參加，今年將年齡開放為18歲至65歲以下女性，讓更多婦女朋友可以「同在一起學習」，期中成果展結合22個分校28個班級，2日在新北市藝文中心由19組動態表演開展。

朱立倫致詞時表示，新北市開辦婦女大學今年邁入第7屆，每一屆大概都有3600位學員，婦女朋友透過課程不但實踐終身學習的目標，還結交到許多志同道合的朋友，正是開辦婦女大學的目的。

朱立倫提到，鼓勵婦女朋友將「丈夫」一起帶出家門，鼓勵男性一起加入社區活動。他強調，不論是擔任志工或是加入婦女大學的學習行列，都可以有效的延緩失智失能，讓生活更加多采多姿。

值得一提，動態展由顛覆傳統中國戲曲的日文歌舞劇「戲鳳」，及由婦女大學學員跨校聯合演出「學習列車音樂短劇」來為動態展揭開序幕，緊接著是「輝映敦煌之千手觀音」的舞蹈表演及以竹笛演奏經典歌曲「月亮代表我的心」等19組精采演出。

社會局表示，成果展除了動態表演外，即日起至8月30日在新北市婦女服務中心還有「色鉛筆彩繪」、「創意蝶谷巴特」、「簡單電鍋做菜」等靜態作品展示及6場體驗活動，歡迎民眾一起來欣賞精彩的作品及體驗豐富的活動。

(中時 )

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