noovy赴日開唱險中暑 台式消暑猛刮痧

2018年08月02日 21:53 中時 尤嬿妮

noovy。（伊林娛樂提供）

noovy。（伊林娛樂提供）

伊林娛樂日系搖滾樂團noovy於6月底飛往日本為單曲〈LION DANCE〉、〈我們的花火〉展開日本巡演活動，9月推出新專輯，這趟宣傳恰巧碰上日本夏季熱浪、颱風、豪雨來攪局，因為天氣實在太熱了，在戶外表演的noovy鼓手Mark、吉他手Hank中暑，好險有貝斯手JK用零錢替Mark刮痧，加上休息，Mark逐漸恢復元氣。

日本連日來的高溫讓鼓手Mark、吉他手Hank中暑，Mark全身又麻又無力，在昏沉狀態下表演了好幾場，他說，「在台上也要把表演作好，不能讓特地到場的粉絲失望！」靠意志力完美演出；Hank也是苦撐病體，頭痛又發燒，趕緊吃藥舒緩不適，除了團員提起精神表演外，台下粉絲也很賣力加油應援，其中有一個阿嬤粉絲帶著孫子來看表演，結果孫子中暑，讓noovy很心疼，隔天阿嬤仍照樣來舞台前報到，孫子在家休息，讓他們很感動。

JK替中暑的Mark刮痧，他表示，一開始不知道怎麼刮，認為舒服的地方就刮，後來一邊上網一邊看教學刮，還刮出心得，用硬幣取代難刮的梳子。noovy這次日本巡演踏遍新潟、名古屋、兵庫、大阪、廣島、東京、橫濱，接下來將去福岡、熊本、仙台等地宣傳，8月底即將舉辦東京、名古屋、大阪、福岡、廣島、仙台售票巡迴演唱會。經過這幾個禮拜的巡演，JK說團員們的穩定性提高，更能掌控演出的氛圍，新粉絲也在陸續增加中。也因為天氣太熱、豪大雨，noovy為吸引人潮，還因此在歌曲表演中間穿插新歌〈LION DANCE〉的獅子舞吸引觀眾。

(中時 )