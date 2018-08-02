電信業唯一 台灣大獨家與《與神同行2》合作 8月7搶先看特映

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今夏最強韓片神作續集電影《與神同行：最終審判》，下週三(8月8日)起全台首映。台灣大哥大是《與神同行：最終審判》官方唯一電信贊助商，並由旗下myVideo取得OTT影音平台獨家授權，將全程直播8月5日的紅毯見面會與8月6日電影記者會，該片導演、陰間使者、貴人等主要演員全員到齊。

myVideo全台會員數已超過400萬，屆時，會員只要打開myVideo APP或上官網，即可零時差收看韓片明星訪台陣容的HD高畫質獨家直播紅毯見面會。

台灣大哥大將開放myVideo用戶在8月3日(週五)中午12點前，上台灣大哥大Facebook粉絲團完成指定任務，就有機會獲得一票難求的《與神同行：最終審判》8月7日特映場雙人電影票(共10組)。

《與神同行：最終審判》在台上映訊息正式釋出後，旋即掀起影迷瘋狂討論，日前透過台灣大哥大官方LINE舉辦的ON AIR特映會贈票活動，更一口氣湧入逾7萬人次，熱烈程度超乎想像！

myVideo發現，不少影迷在續集上映前先上OTT影音平台「溫習」前作劇情，帶動myVideo近一週《與神同行》觀看次數較前週大幅成長7成。為此，前作《與神同行》即將重上院線之際，myVideo也回饋400萬會員，推出豪華月租會員享0元免費看的優惠。

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