亞洲遊客不來台灣玩的原因？調查結果揭曉

2018年08月02日 22:02 中時 何書青

全球旅遊搜尋引擎Skyscanner日前公布「亞洲旅客心目中的台灣」調查結果，針對亞洲9個地區旅客進行調查，台灣的安全性及人情味均獲得一致肯定。但同時也發現仍不少旅客未曾造訪台灣，部分星馬旅客表示台灣的「清真認證餐廳不足」，越南及菲律賓旅客表示台灣過去「簽證申請不易」，是未來可再努力的方向。

根據Skyscanner搜尋量資料顯示，就鄰近台灣的地區來看，2017年台灣在韓國的搜尋量從第5名變成第6名，在大陸則是第5名，所幸日本跟香港旅客相當捧場，讓台灣分別獲得第3及第2名的好成績，可以發現台灣在亞洲各地區的搜尋量表現其實還算不錯。

而2017年台灣位居越南搜尋量的第18名，雖然表現相較於其他地區沒那麼亮眼，但仍屬前20名，而在泰國得到第12名的搜尋量排行。在新加坡搜尋量排名中，恰好擠進前10，在菲律賓、馬來西亞則落在第8名。

對東南亞地區而言，搜尋量勝過台灣的除了鄰近的亞洲熱門觀光城市外，還有英國、美國及澳洲等較遠的熱門旅遊地。調查未曾造訪台灣的原因，星馬地區的旅客表示「清真認證餐廳不足」是較主要的考量，越南及菲律賓的旅客則表示「簽證申請不易」、「語言不通」及「花費偏高」是影響他們是否造訪台灣的主要因素。

不過台灣近年來致力於打造穆斯林友善餐旅環境，目前也有越來越多的餐廳取得清真認證，而過去越南及菲律賓的簽證申請程序較繁瑣，但從去年下半年開始，政府也釋出相關簽證優惠措施，相信未來能吸引更多旅客訪台。

此外，台灣已連續3年奪下香港年度搜尋量的第2名，熱門程度僅次於日本，足以見得香港旅客對台灣的喜好程度，但也有少數香港旅客表示台灣「觀光吸引力不足」或「並非首選目的地」。

對日本旅客而言，台灣雖是熱門的旅遊目的地，但搜尋量勝過台灣的除了鄰近的韓國，距離較遠的美國在搜尋量上也贏過台灣，這也呼應了日本旅客所提到未曾造訪台灣的原因，像是「偏好較遠的旅遊目的地」及「較愛前往韓國旅遊」。對位處高緯度地區的韓國而言，台灣的「天氣太熱」也是許多韓國旅客特別提及的部分。

(中時 )