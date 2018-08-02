回憶年少時光 永和生命繪本老人陪讀課程

2018年08月02日 22:03 中時 葉書宏

新北市政府社會局、永和區公所及台灣老大人活力發展協會自今年5月起舉辦「精彩一生．生命繪本」老人陪讀課程，在3個社區發展協會陸續開設3個班級，為期12周的課程，邀請長者們一起回憶年少時光，首場結業式於8月1日登場。

社會局表示，藉由講師運用讀書會的帶領技巧，引導社區長者有系統、有組織的懷舊回憶活動，並一一呈現在長者個人的繪本當中，長者們回憶起年少時光，眼神中透露的光芒，嘴角所牽引的弧度，是他們說不完的生命故事，每一段故事的背後都牽繫著時空的歷史軌跡。

課程自今年5月起開始，為期12周的課程，8月1日結業式當天，不但有長者精心準備的才藝表演及課程心得分享，永和區公所也規畫了「簽書會」流程，讓長者們能在彼此的繪本中留名。

永和區長胡合鎔表示，截至2018年6月底止，永和區老年人口比例已達17％，銀髮族的生活安排變得更加刻不容緩；目前永和有17處銀髮俱樂部、16處社區照顧關懷據點，希望長者們可以多加運用，也期望日後各社區照顧關懷據點能相互交流，讓永和區的長者們互動能更加熱絡、頻繁，落實市長朱立倫在地就養的政策目標。

重頭戲將由胡合鎔頒發結業證書，並親自撥穗，祝福長者們接下來人生的嶄新扉頁依舊精彩，而是日結業式也將在河濱社區的共餐活動中禮成。

(中時 )