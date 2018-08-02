回憶年少時光 永和生命繪本老人陪讀課程

友善列印
中時

新北市政府社會局、永和區公所及台灣老大人活力發展協會自今年5月起舉辦「精彩一生．生命繪本」老人陪讀課程，在3個社區發展協會陸續開設3個班級，為期12周的課程，邀請長者們一起回憶年少時光，首場結業式於8月1日登場。

社會局表示，藉由講師運用讀書會的帶領技巧，引導社區長者有系統、有組織的懷舊回憶活動，並一一呈現在長者個人的繪本當中，長者們回憶起年少時光，眼神中透露的光芒，嘴角所牽引的弧度，是他們說不完的生命故事，每一段故事的背後都牽繫著時空的歷史軌跡。

課程自今年5月起開始，為期12周的課程，8月1日結業式當天，不但有長者精心準備的才藝表演及課程心得分享，永和區公所也規畫了「簽書會」流程，讓長者們能在彼此的繪本中留名。

永和區長胡合鎔表示，截至2018年6月底止，永和區老年人口比例已達17％，銀髮族的生活安排變得更加刻不容緩；目前永和有17處銀髮俱樂部、16處社區照顧關懷據點，希望長者們可以多加運用，也期望日後各社區照顧關懷據點能相互交流，讓永和區的長者們互動能更加熱絡、頻繁，落實市長朱立倫在地就養的政策目標。

重頭戲將由胡合鎔頒發結業證書，並親自撥穗，祝福長者們接下來人生的嶄新扉頁依舊精彩，而是日結業式也將在河濱社區的共餐活動中禮成。

(中時 )

電信業唯一 台灣大獨家與《與神… 南投4.7地震 台鐵巡查路線 高鐵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。