生津元氣飲 不再「HE累累」

台北慈濟醫院醫師戴有志提醒，與其喝飲料，不如飲用中藥材調製的茶飲，不但能生津止渴，更可保健養生。（葉書宏翻攝）

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台北慈濟醫院醫師戴有志提醒，與其喝飲料，不如飲用中藥材調製的茶飲，不但能生津止渴，更可保健養生。（葉書宏翻攝）

從事房屋修缮工程的40多歲鍾女士，吃重的工作讓她大量流汗，尤其是夏天，每每工作結束後都非常疲累。兩年前，鍾女士歷經一場突如其來的小中風，生命被搶救回來，但造成輕微肢體障礙，除了復健外，鍾女士也在台北慈濟醫院中醫科醫師戴有志的門診調養身體。近來，戴有志在把脈中，發現鍾女士氣較虛，於是建議飲用「生津元氣飲」。服用後，鍾女士明顯感受到工作精神變好，不再「HE累累」。

戴有志表示，中醫的理論認為「汗為心之液」，汗出易傷陽、損氣，所以在容易流汗的夏天，或是運動流汗後，一定要適當補充水分，補回元氣。市面上飲料種類琳瑯滿目，手搖杯店家四處林立，隨時來杯冰涼飲料解渴輕而易舉。許多人甚至以飲料當作水分補充來源，然而在補充水分的同時，也吃進較多的糖和電解質。這些飲料中的成分，容易對脾胃產生不良刺激，影響消化和食慾。戴有志提醒，與其喝飲料，不如飲用中藥材調製的茶飲，不但能生津止渴，更可保健養生。

由黨參、麥門冬和五味子調製而成的「生津元氣飲」，就是一帖具有補元氣、養陰生津及提神解渴功能的良方。戴有志提到，對於一些需要不斷講話、消耗元氣，或是會大量出汗的勞動工作者，飲用「生津元氣飲」，除能解渴外，更能補氣，是非常適合現代生活模式的一種茶飲。

「生津元氣飲」成分中的黨參，其味甘，性平，無毒。可以補中、益氣、清肺、生津，對於脾胃虛弱、氣血兩虧、體倦無力、食少、口渴、久瀉、氣短心悸、虛喘咳嗽等症狀，有一定的緩解功效；麥門冬，味甘、微苦，微寒。可養陰潤肺、益胃生津、清心除煩；五味子，味酸，甘，溫。具有斂肺滋腎、生津斂汗、澀精止瀉、寧心安神的功效。戴有志說，調和三種中藥材的這帖茶飲，和水熬煮，隨身備著飲用，在暑氣逼人的夏季，可以增加工作元氣，讓自己精神奕奕。

除生津補氣外，「生津元氣飲」對多種疾病，如心律不整、缺鐵性貧血等中醫辨證屬氣陰兩虛的疾病，以及神經衰弱、低血壓、心悸等症狀，也具有輔助療效。戴有志提醒，每一種中藥材都有其藥性及功效，針對不同體質，所需的份量及組成也會因人而異，若流汗後特別容易累，或是總覺得自己元氣不足，務必找專業的醫師為您診斷，醫師會依個人的體質及適應症，給予適切的茶飲處方來作為輔助，才能達到真正的功效，更能喝得健康。

(中時 )

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