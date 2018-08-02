台灣之星攜手全家便利商店 488上網吃到飽、三大人氣商品通通0元

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台灣之星今（2）日宣布跨界攜手全家全台3,200家便利商店，推出月租488元除了4G上網吃到飽，「三大人氣商品」通通0元帶回家。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，新申辦/攜碼/續約申辦月租488資費方案，綁約24個月，除可享有4G上網吃到飽、網內互打免費，網外還贈送40分鐘、超過後每分鐘2元。

除此，民眾可於三大超商生活好物組中任選一種，通通都0元，且商品將全部寄存到「全家」商品預售系統，不佔用家中空間、又可隨時至超商提領最新鮮的當季新品。

包含衛生紙50串(400包）、市價1萬元，預　足夠讓一家四口使用2～3年，且不必囤貨在家中佔空間，用完再去「全家」補貨即可，另外咖啡達人組─冰拿鐵(大)100杯(市價5,000元)、綜合水果100盒(市價4,500元)。

台灣之星表示，開台以來始終堅持走自己的路，不畏電信產業的高度飽和及激烈競爭，堅持以創新的經營模式顛覆產業既有陳規，持續推出讓人眼睛為之一亮的創新產品及服務，成為台灣電信市場中的創新者。

台灣之星表示，有別於過去選搭商品都要一次提領，此次攜手全家商品預售，具有「跨店取、分次領」服務特色，用戶可以在有需要的時候再去任一超商店點領取。

朱曉幸指出，台灣之星自2016年推出『家族省』資費，至今整體申辦量成長高達230%，今年延續『家族省』從家庭出發的概念，根據家庭成員的不同需求提供相對應的商品，陸續推出『生活用品隨你搭』及『加值隨你選』等方案。

這次推出搭配資費送全家商品，也在電信業界開啟全新營運模式，讓『全家』的冰箱、『全家』的儲存空間，通通變成你家的！」

(工商 )

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