未躲過瑪莉亞風災 馬祖「神話之鳥」繁殖失敗

今年五月有5隻「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗選擇馬祖西莒島蛇山繁殖。（台北鳥會提供）

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鳳頭燕鷗喜灣在無人島頂的平坦處繁殖。（台北鳥會提供）

今年七月的瑪莉亞颱風未對台灣本島造成多大傷害，但選擇馬祖無人島西莒蛇山繁殖的近千隻鳳頭燕鷗，及5隻「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗卻受到重創，繁殖失敗。

每年有數以千計的燕鷗會來到馬祖的無人島礁繁殖，其中包括全球僅剩百隻左右的「黑嘴端鳳頭燕鷗」，馬祖因此在2000年，將八個無人島礁劃設為燕鷗保護區。

據參與燕鷗研究的台北鳥會觀察，莒光鄉西莒島的蛇山，五月才記錄到鳳頭燕鷗在此繁殖，六月還觀察到幼鳥孵出，但連江縣產業發展處所架設的即時網路攝影機，卻拍到7月11日因瑪莉亞颱風侵襲，無數隻燕鷗幼鳥慘遭風浪吞噬。

台北市野鳥學會研究保育組組長蔣功國表示，鳳頭燕鷗每年夏季會到馬祖選定一個無人島繁殖，今年五月底選擇蛇山，除了有近千隻的鳳頭燕鷗，還包括全球不到百隻的黑嘴端鳳頭燕鷗，共觀察到5隻，有兩個巢在此繁殖。但經颱風肆虐，研究團隊在7月15日到現場檢視，並透過空拍機確認，證實近千隻鳳頭燕鷗已全數離開，蛇山的鳳頭燕鷗繁殖宣告失敗。

鳳頭燕鷗喜灣在無人島頂的平坦處繁殖，且直接置於地面、不多加掩飾，參與研究團隊的台大森林環境暨資源學系教授袁孝維指出，西莒蛇山地形陡峭，平坦處不多，許多鳳頭燕鷗因此是在傾斜的坡面上築巢繁殖，沒有飛行能力的雛鳥因此難以逃過颱風的風雨。

唯一的好消息是，燕鷗研究團隊的台大森林系博士生張樂寧，在7月19日的調查中，發現仍有一小群鳳頭燕鷗回到馬祖南竿鄉的瀏泉礁，有機會在此繁衍下一代。

(中時 )

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