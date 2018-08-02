比特幣也有ATM 燈興科技引領潮流

2018年08月02日 22:20 中時 葉書宏

以數字貨幣比特幣硬體、區塊鏈應用技術為市場領頭羊的燈興科技，自2015年3月推出比特幣ATM後大受市場好評，此次再度推出「BATMThree 」，外型雖然與一般ATM相仿，但擁有23英吋高清顯示屏，先進的帳單操作與安卓觸摸屏介面，目前更多一項創新，就是能分配、讀取和寫入的NFC卡。

「BATMThree 」與同樣受到歡迎的「BATMTwo」型號相同，但多了更多功能，其一就是能將現金轉換為加密貨幣，或者將加密貨幣轉換為現金，屬雙向模式，更便利、運用更靈活。

除了配備高端鈔票驗證機外，「BATMThree」比特幣和區塊鏈供電的加密貨幣ATM系列需要連接到GENERAL BYTES服務器軟件，可允許交換和回購銷售的硬幣，錢包、配置、車隊管理等。至於比特幣ATM運營商可以在購買機器後，以1美元即可運行自己的伺服器軟體許可證。

加密數字貨幣科技日新月異，其技術能否健全發展，有賴健全、合法資金籌募及運用做為後盾。燈興科技事業股份有限公司黃琮壹，與廣州區塊鏈科技股權投資基金公司董事長王钢，以及金麗科技股份有限公司董事長易建男成為戰略夥伴「NANO團隊」，以精進、健全數字貨幣區塊鏈技術，創造多贏，由以具有高生產效能、低耗電的X86系統整合晶片，提供更優質、更專業的區塊鏈所需硬體發展。

廣州區塊鏈科技股權投資基金公司董事長王钢曾表示，區塊鏈技術應用正在大陸風起雲湧，他也相當看好台灣未來10年內區塊鏈的發展，因此除了與燈興科技事業股份有限公司成為戰略合作夥伴，也將在台灣市場展開相關產業合作計劃，投入區塊鏈技術的新契機。

(中時 )