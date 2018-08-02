乳癌治療新突破 前哨淋巴結偵測

2018年08月02日 22:47 中時 葉書宏

去年底，40多歲郭女士洗澡時摸到右側乳房有腫塊，心想兩個孩子都是自己餵母奶，且生活飲食正常，不是高危險群，就不以為意。隔幾個月後陪朋友到醫院看病，自己順便做檢查，居然發現乳房有惡性腫瘤。台北慈濟醫院癌症中心教研長暨台灣乳房醫學會理事長沈陳石銘醫師，於惡性腫瘤切除手術時為郭女士偵測前哨淋巴結，術中切片結果顯示淋巴結未受侵犯，於是施行切除腫瘤的乳房保留手術，避免了傳統的腋下淋巴結廓清術。術後郭女士恢復良好，未發生併發症。

沈陳石銘醫師表示，乳癌治療已朝向精準醫療發展，在手術時取下前哨淋巴結檢查化驗，可做為腋下淋巴結是否受到癌細胞轉移的指標，這是乳癌手術的一項新突破。近年來由於癌症篩檢推動，愈來愈多乳癌在很早期就被診斷出來，而早期乳癌患者僅有部分病人會出現淋巴轉移，因此大規模全清除腋下淋巴的方式，巳變得非必要；若前哨淋巴結的化驗結果顯示沒有乳癌細胞，原則上表示腋下淋巴沒有被侵犯，就不需要拿掉整個腋下淋巴。這種術式的優點是，手術時間大幅縮短，且出血少、傷口小，並可減少因淋巴結摘除而產生淋巴水腫或其他併發症的情形。

過去的乳癌手術，通常不論期別及浸潤度，都會進行腋下淋巴廓清手術。沈陳石銘醫師提到，手部組織液的回收，需靠腋下淋巴，因此若將腋下淋巴切除，病人可能在術後幾個月到幾年間，產生肩關節僵硬、疼痛、患側上肢淋巴水腫等後遺症，嚴重者甚至無法自行穿衣，造成生活上極大的困擾。

前哨淋巴結的觀念，最早在1977年被提出，主要運用於體表惡性腫瘤，到1994年才應用到乳癌前哨淋巴結的偵測。沈陳石銘醫師說，目前這項技術在全世界已相當成熟並廣為運用，偵測成功率高達95%以上。其微量輻射劑量對人體影響很小，做一次前哨淋巴結偵測所施打藥物的輻射劑量，通常不比照一張胸腔Ｘ光高，基本上是安全的。

並非所有病人都適合前哨淋巴結切片偵測。沈陳石銘醫師提醒，若術前發現腋下淋巴已經有轉移而病人選擇先接受手術治療時，就不做前哨淋巴結檢查，直接在手術時進行腋下淋巴廓清術。臨床上，只要無懷疑淋巴結轉移的較早期乳癌，原則上都適合做前哨淋巴結切片偵測。

乳癌在發現確診那一刻就決定了大半預後。現今乳癌已是個可治療控制的疾病，若能早期發現，不僅可做乳房保留手術，達到美觀及良好的生活品質，早期的患者，五年存活率更達90％以上。沈陳石銘醫師建議女性朋友，在成年以後，要定期讓專業醫師做基本檢查，三十五歲以下原則上做乳房超音波檢查，三十五歲以上，可以考慮做基本的乳房Ｘ光攝影檢查，之後再定期追蹤檢查。當確診是乳癌時，可於手術時先進行前哨淋巴結的偵測與切片檢查，能夠避免腋下淋巴過度清除，造成日後生活不便的後遺症。

(中時 )