永和區第17處銀髮俱樂部 8月3日正式揭牌

2018年08月02日 22:48 中時 葉書宏

新北市永和區第17處銀髮俱樂部、第16處社區照顧關懷據點將於8月3日在永安市民活動中心正式揭牌！當天同時也是永和區公所於永安社區舉辦之老人陪讀「精彩一生．生命繪本」課程結業式，永安社區發展協會陳理事長欽宗更是趕在父親節前夕準備了蛋糕及豐盛料理，與社區內的夥伴們歡慶佳節樂共餐，現場熱鬧滾滾笑聲不斷！

陳理事長表示，永安社區銀髮俱樂部暨社區照顧關懷據點鄰近八二三紀念公園，原本就有許多長者來附近運動散步，現增設益智文藝區、健康養生區及休閒娛樂區，設置卡拉OK、提供各類健康養生書籍、棋具等設備，日後舉辦一週一次的共餐活動，期待讓這個空間營造為長輩第二個溫馨的家。

永和區區長胡合鎔表示，從5月份開始，永和區公所導入台灣老大人活力發展協會的生命繪本課程，為期12周的一期課程，係為活化長輩思維、製作長輩專屬個人繪本及保存長輩可貴的過往記錄，從童年記趣、青年回憶、感情回憶、中年回憶…一直到追夢圓夢，無形中也讓長輩們養成到社區活動中心走動的習慣。

另外，胡合鎔將到永安社區頒發結業證書並為長輩撥穗，祝福他們接下來人生的嶄新扉頁依舊精彩，也希望長者能夠在地就養、在地樂活，與家人、鄰居及好朋友們一起開心過日子。

(中時 )