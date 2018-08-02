賴清德稱民進黨執政比國民黨做更好

2018年08月02日 22:49 中時 季節

行政院長賴清德於2日晚間十點去民視，接受主持人胡婉玲訪問，賴清德主張民進黨執政比國民黨更好，短短兩年內，國民黨做不到的民進黨做到了，他說第一個就是年金改革，第二是促轉條例，第三是改善鳥籠公投法 ，第四是政黨法，第五是體育改革。 這些都是過往民眾上街要求要改的。

賴清德指出8成民眾認為年金要改革，馬英九當總統時也主張年金要改，還說如果他不做，下任總統將做不了，但他仍沒有做，因為選舉考量。而蔡總統上台後，做到了，儘管勢必會影響選舉，但馬總統考慮的是選舉，該做而不做，蔡總統考慮的是下一代，堅定地做，使年金破產成為歷史名詞。被問到勞保年金能否也做，賴清德說政府已有提出改革版本。

賴清德進一步指出，拚經濟、長照、反毒、防治空汙、社會住宅等六項則是國民黨執政有做 ，但民進黨做更好 拚經濟賴清德批評國民黨只鎖在中國，因此蔡總統提出新南向、前瞻計畫，他指出前瞻可以縮短城鄉差距、讓台灣成為數位國家，解決下一個世代基礎建設需求，又帶動投資 。

賴清德認為新南向成效也不錯 這些國家來台觀光、念書人數大增，雙方投資也增加。賴清德用陸客一詞，說陸客雖減少，觀光客總數卻增加，賴清德說馬總統執政不容易，觀光客破千萬不容易 但蔡總統任內繼續增加，加薪減稅鬆綁法令、改善環境，讓企業放心投資台灣，去年替公務員加薪3% 希望民間響應，民間大概有5成響應， 加薪約3.7%，減稅則是最近二、三十年最大的減稅，除了營所稅調高，所得稅最高稅率降低，提高我們相較鄰近國家的競爭力 ，薪資扣除額也調高。 主持人說所以嘉惠民眾的措施很多，賴清德說這兩年政府推動很多造福國人的計畫，也把學貸利息降低。

胡婉玲說外界稱賴清德陳菊蔡英文是決策鐵三角 請賴形容3人的互動，賴清德說我來執行蔡總統的藍圖，菊姐襄贊總統負責總統交付的工作， 可說是分工合作， 在不同岡位負責不同事情， 但目標一樣，都希望國家更好。

(中時 )