賴清德稱2020支持蔡總統 2024還太遠

行政院長賴清德。（圖／本報系資料照片，顏謙隆攝）

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行政院長賴清德於2日晚間十點去民視，接受主持人胡婉玲訪問，胡婉玲問到柯文哲說太后太子綁架總統 ，這樣說公平嗎？ 賴說柯市長講話常不按牌理出牌，有些話我們一笑置之，我想他是誤解。胡婉玲再問 ，怎麼界定柯和民進黨關係？ 賴清德說柯是無黨籍， 民進黨已提名姚文智 ，就全力支持讓姚當選， 這是我們的工作， 需要跟柯競爭 但一些工作上， 因為他是市長， 為了人民， 我們仍要合作。

胡婉玲問如今有民調顯示賴清德的支持度比蔡英文還高，如果有機會 賴願意爭取2020年總統嗎 ？ 賴回稱這種民調因為立足點不同 ，蔡總統領導國家， 負責的事情更多 ，他自己則在總統領導下執行政務 所以難度不可同日而語， 因此這種調查不準。何況他的工作就是要發展經濟、 照顧國人， 對2020他已多次公開講 ，他支持蔡總統 ，蔡總統對台灣發展有理想 ，對推動改革有信心和責任感 對行政院也很支持授權， 她是很好的總統。

胡婉玲再問， 但民調低做為領導人有些危險 ，賴會怎麼輔佐她來拉抬聲勢？ 賴清德說 當然他們要好好推動總統交付的事情 ，也要透過各種管道， 讓國人支持 。胡婉玲又問 「2020你支持蔡總統， 那2024呢？」 賴清德回稱 2024太遠，不是他們應該要討論的。

對今年選情，賴清德認為今年選情激烈，每個縣市都是，行政院能做的就是把自己的工作做好，並去了解各縣市需求一一解決。輔選上會去各縣市把行政院兩年來做過的工作清楚說明，他有信心跟國人報告後，會贏得人民支持。

(中時 )

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