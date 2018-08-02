中市加碼提高路外場親子車格比至5％ 並請大型民間公共場所研議跟進

2018年08月02日 22:48 中時 陳世宗

中央規定公部門或國營單位供民眾洽公，以及民間一定規模以上場所，都須設置規2%親子車格。台中市政府交通局除已積極配合推廣，輔導民眾申辦外，進一步家加碼提高路外停車場親子車格設置比例為5%，並同步請全市各百貨公司、大賣場、電影院等研議比照辦理，希望讓台中成為親子更友善的城市。

交通局指出，自7月30日起於交通局、新市政大樓、陽明市政大樓三處櫃檯開放申請親子車格停車位識別證，平均1天申請逾1000張，狀況踴躍。交通局長王義川說，開放申辦3天內，就已申請2474張兒童版、439孕婦版親子車格停車位識別證，合計2,913張，平均1天約1000張申請踴躍。預計申請人數會逐日增加，交通局將機動性加派人手服務，減少等候時間。

王義川說，中央公布親子車格法規實施之前，該局早已有62個公有停車場完成設置親子優先車格共228格；為進一步強化台中市育兒安心與安全友善環境，台中市路外停車場親子車格設置比例將從中央規定的設置比例2%，提高為5%，並同時函請百貨公司、大賣場、電影院等民間公共場所研議比照辦理，一方面使親子友善停車環境更普及，一方面也讓企業有機會提升社會形象。

王義川強調，目前親子車格設置地點，法規僅規範路外停車場，路邊停車場並無要求劃設，但該局觀察發現，有些地點像是醫院、草悟道、美術館、市政公園、市政大樓、幼兒園、小兒科診所等路邊，也很有親子停車需求。市府將率全國之先，於一個月左右選擇親子停車需求高的路段與地點，再增設200格路邊親子車格，讓孕婦及攜帶兒童民眾更方便。

(中時 )