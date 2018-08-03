律師說法》女爽發呻吟聲卻告遭性侵 擔心男友發現劈腿？

2018年08月03日 00:01 中時電子報 張國欽 文／聯晟法網、編輯／

娟娟是阿泰妹妹店裡的員工，因阿泰正好也在隔壁經營早餐店，兩人因此熟絡，也發展出超乎一般朋友的交往，然而，娟娟已有男朋友，兩人的關係僅僅維持著曖昧。

某天，娟娟一如往常來到阿泰店裡找他，阿泰將店外的鐵門拉下，兩人便開始喝酒聊天。一陣酒酣耳熱後，阿泰按耐不住慾望，開始對娟娟上下其手，甚至碰觸娟娟私處，期間娟娟都沒有反抗；此時，娟娟的電話響起，便叫阿泰噤聲，自己躲到後面廚房講電話，阿泰看娟娟如此小心翼翼，也猜測是娟娟的男朋友來電，便靜靜等她通完電話。娟娟回來後，兩人繼續飲酒，阿泰則持續挑逗娟娟，甚而發出呻吟聲，毫無拒絕之意。

後來兩人把酒喝完後，娟娟將酒杯清洗乾淨後，告訴阿泰要先離開，但並未從阿泰店門口離開，而是穿過隔間的木門，從隔壁阿泰妹妹店裡鐵門緩步離開。

沒想到，娟娟當天下午即告知阿泰妹妹，自己想要離職，並進一步說出自己遭到阿泰性侵之事，嗣後，更向警察機關指稱遭到阿泰性侵，阿泰感到十分無辜，面臨可能遭到判處三年以上十年以下的重刑，阿泰趕緊上網查詢律師相關資訊，而委託聯晟法網葉鞠萱律師，葉律師在瞭解案情之後，發現這恐怕又是一起擔心男友發現劈腿，故謊稱性侵的案件，二話不說開始蒐集證據，並整理出了以下疑點：

【答辯重點】

1.證人怎麼看待兩人關係？

阿泰向葉律師表示，兩人因工作地點相近，娟娟亦經常出入他所經營的早餐店，兩人曖昧的關係並非秘密，店裡的員工與顧客皆可證明。於是葉律師向法院聲請傳喚阿泰店裡員工及顧客，還有娟娟的同事等，證人的說法皆異口同聲表示，兩人互動很好，甚至很是親密，經常有言語上的挑逗，甚至娟娟下班後會主動到阿泰店裡表達關心並主動為阿泰張羅午餐……等等，事後證人聽聞娟娟遭阿泰性侵等情事，都不相信，認為兩人應該是男女朋友關係。根據證人的證述，足見兩人平時互動十分密切，甚至有親密舉動及言語，顯已逾一般朋友間之交情。

2.被害人娟娟過程中曾接數次電話，為何不求救？

飲酒過程中，娟娟曾接聽二至三通電話，不惟要求阿泰勿發出聲響，且娟娟均刻意自飲酒處移動至後方安全門處對話，娟娟如此大費周章，應該是另一張姓男友之來電。據此，葉律師向法院聲請調閱通聯記錄，查明當日通話內容。且若娟娟是處於被強迫的狀態下進行性交，豈有不趁機向通話方求救的道理？又阿泰竟於性侵時任令娟娟接電話，讓娟娟有機會求救，顯不合常理。

3.被害人離開前清洗酒杯，離開路線捨近求遠、神態自若，不合理！？

於整個性交過程結束後，若真如娟娟所言非出於自願，應是急於離開，然娟娟離去前還將酒杯內的酒飲畢，並將酒杯清洗後才離去，且離去時，刻意不直接由阿泰所經營之早餐店大門離去，反而大費周章穿過隔間進入隔壁阿泰妹妹店內，再由阿泰妹妹店門離去，若娟娟確遭性侵，應亟欲盡速離去，何以刻意繞路且選擇較麻煩之方式離開？可見娟娟是深恐他人見到她進出阿泰之早餐店。而葉律師也調閱了當天附近監視錄影帶，發現娟娟離開時，神帶自若且緩步離開，此亦與一般人遭到性侵後之反應有別。

4.被害人遭到性侵後主動張揚告知他人，且離職後又任職於附近店家。

於整個性交過程結束後，若真如娟娟所言非出於自願，應是急於離開，然娟娟離去前還將酒杯內的酒飲畢，並將酒杯清洗後才離去，且離去時，刻意不直接由阿泰所經營之早餐店大門離去，反而大費周章穿過隔間進入隔壁阿泰妹妹店內，再由阿泰妹妹店門離去，若娟娟確遭性侵，應亟欲盡速離去，何以刻意繞路且選擇較麻煩之方式離開？可見娟娟是深恐他人見到她進出阿泰之早餐店。而葉律師也調閱了當天附近監視錄影帶，發現娟娟離開時，神帶自若且緩步離開，此亦與一般人遭到性侵後之反應有別。

【勝訴關鍵】

承辦本案的法網葉鞠萱律師，便利用以上幾個關鍵事證，提出反駁。最後檢察官復查無其他積極證據，足以認定被告確實對被害人進行違反其意願之性行為，故認其犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

(葉鞠萱律師)

(中時電子報)