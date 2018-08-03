蔡英文堅持學德國推非核家園 王明鉅：台灣有9鄰國可買賣電？

2018年08月03日 00:24 中時電子報 林郁庭

蔡英文總統2日下午出席「新能源國際論壇」致詞時表示，她相信綠色能源是無法逆轉的趨勢，她指出相當推崇德國預計2022年實現非核家園的目標。對此，台大醫學教授王明鉅在臉書上提出數據質疑，德國有9鄰國可以隨時買電賣電，台灣有嗎？他更呼籲，請別因為個人情緒與信仰，放棄穩定的電力，而選擇天天恐面對無法掌握的風險。

蔡英文總統強調，非核家園是漸進的社會共識，台灣不會走回頭路。蔡舉出7年前擔任民進黨主席時到德國拜會議員費爾，就德國綠能發展及台灣願景交換意見，而7年後德國綠電占比從17%提高到超過30%；今年初時更是一度光靠綠能就能滿足全國用電的狀況。

蔡英文認為台灣面臨的情況也跟德國當年一樣，正走在能源轉型的路上，目標是2025年實現非核家園，綠電占比要到20%。蔡強調，太陽能和離岸風電是台灣得天獨厚的資源，可以滿足用電需求，但現在還有核電的擁護者不斷質疑綠色能源，並痛批「以核養綠，是一種似是而非、落後於世界潮流的說法」。

對此，王明鉅提出不同看法，他特別找了2017年全年，德國與附近鄰國如何交換「太多的電，或是進口缺少的電力資料」。從王明鉅整理的數據中可以看出，2017年德國光是電太多，多到要拿錢請鄰國9國，包括「法國、瑞士、奧地利、荷蘭、波蘭、捷克、丹麥、盧森堡、瑞典」把多發出來的電拿去賣的次數，就超過100次。

王明鉅指出，2017年，德國向9個鄰國賣了69.654 TWh（1TWh是十億度電）的電；與9個鄰國買了14.415 TWh的電。德國如果沒有這9個鄰國，敢用那麼多的風力發電與太陽能發電嗎? 德國可不是只靠法國，但法國的核電可是德國缺電時最穩定的來源。

反觀台灣，2025年預定要有太陽能裝置20GW，約是德國的4成；風力發電裝置6.2GW，約是德國的1成。王明鉅指出，台灣與德國情況最大的差異在於，2025年台灣有鄰國電網相連，可以賣70億度的電？有鄰國與電網相連，可以買14億度的電？而且是要「隨時賣得掉，跟隨時買的到」。

王明鉅質疑，台灣需要用電穩定的工業、住宅、醫院，能經得起波動嗎？「現在卻有人以『自己的』信仰，要來替全台灣決定這所有的事與未來的發展，還要每個台灣人每年都要為他們的決定，多負擔5000元以上，再加上放棄穩定的電力，天天要冒著無法預測與掌握的風險」。王明鉅呼籲，請別因為情緒與信仰，影響了你的理智與判斷。

(中時電子報)