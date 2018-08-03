孟耿如婚事「急壞乾媽」！黃子佼舞台上接受王彩樺「考驗」

2018年08月03日 03:23 中時 徐桐炘

嚴正嵐（中）高跟鞋鞋跟糗卡縫中，王彩樺和吳承洋在旁趕緊協助她。（陳俊吉攝）

黃子佼用心找出有麻將圖案的襯衫，應戰《大三元》記者會。（徐桐炘攝）

春節檔電影《大三元》2日舉行發布記者會，舞台上發生意外小插曲，嚴正嵐高跟鞋鞋跟意外卡在舞台縫隙間，王彩樺趕緊幫她一起拔起，接著為緩解尷尬，王彩樺故意搞笑把鞋子當電話，跟主持人黃子佼說：「耿如打來了！」黃子佼迅速接梗，逗得全場爆笑。

黃子佼透露在後台再度被王彩樺問「逼婚」，離開會場前又被記者攔住詢問和孟耿如的結婚計畫，黃子佼笑回：「妳（記者）不要跟彩樺姊學好不好！」他表示因為王彩樺是孟耿如的乾媽，「親媽不急急死乾媽」，「見一次就唸一次！」

不過黃子佼說法和之前一樣，「目標2020年！」他貼心的說：「她（孟）接下來很多計畫，也沒有空籌備！」因為清楚知道孟耿如對演藝事業還有很多想法，想嘗試各種表演，他笑言：「都做過，她才會該心走入家庭！」

該片陣容強大，監製澎恰恰、導演陳怡妤、主演Ella、張軒睿、黃仲崑、王彩樺、陶傳正、王琄、李沛旭、曾莞婷、方季惟、溫翠蘋、海裕芬、許富凱、嚴正嵐、吳承洋、阿翰、言野、皮皮、那那大師等人共同出席記者會，但人多難免嘴雜，全靠黃子佼一人掌握現場氛圍。

黃子佼展現深厚主持功力，Hold住全場超過15位明星陣容，特地以「麻將」襯衫應戰，笑言：「一直派不上用場，終於等到《大三元》的開鏡記者會，有時候買東西就是一種投資。」他也和所有人一搭一唱，大膽虧溫翠蘋不適合演方季惟妹妹，引2位美女嬌聲抗議，笑果十足，還要「國民姑姑」海裕芬不要再回來主持，實則變相稱讚對方在戲劇工作有成。

(中時 )