DC、漫威搶搭「湯瑪士小火車」 73周年電影英國票房開紅盤

《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》英國上映首周奪下新片票房第四強。（甲上提供）

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《蟻人》片中「湯瑪士小火車」成亮眼彩蛋。（網路圖片）

兒童界巨星「湯瑪士小火車」因應73周年紀念的電影版《湯瑪士小火車：環遊世界大冒險》，推出全新的世界版圖，增加了五大洲不同的壯麗景色和異國風情，多層次的豐富內容不僅是兒童首選電影，就連大人們也會耳目一新。但其實「湯瑪士小火車」的魅力早已攻陷全年齡，超高人氣吸引美國兩大漫畫龍頭漫威與DC搶著合作！

「湯瑪士小火車」曾在漫威英雄電影《蟻人》裡驚喜客串，在蟻人和黃蜂戰士刺激的戰鬥戲中成為亮眼彩蛋，為英雄電影增添了一些童趣感；而DC更是直接和「湯瑪士小火車」聯名合作，將「正義聯盟」的經典角色如超人、蝙蝠俠、神力女超人、水行俠等，以及反派小丑和小丑女通通變成「小火車」，跨界結合擦出新火花，也讓「湯瑪士小火車」的名聲越來越響亮。

電影故事敘述一台來自澳洲的淘氣小賽車艾斯，在參加世界巡迴比賽時路過了多多島。在聽到艾斯遊歷世界的見聞後，從未離開過多多島的湯瑪士小火車第一次展開橫跨五大洲的全球大冒險！湯瑪士將越過沙漠、叢林還有危險的高山，看見前所未見的壯麗景色和各地風土民情。他也認識了新的朋友，來自非洲肯亞的女性火車妮雅，一同踏上旅行的他們將會碰上什麼樣的冒險故事呢？電影8月17日在台上映。

(中時 )

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