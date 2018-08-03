誠品啤酒季飄台味！麻辣滷味、音樂夏夜品微醺

2018年08月03日 04:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

熱熱熱！這幾天台灣燒得如「烤蕃薯」！要到哪消暑品涼呢？來誠品信義店走走吧！愛打卡拍照的你這裡有巨型「世界啤酒牆」當你美麗背景；30國、800款世界精釀與台灣在地風味啤酒邀你品微醺；麻辣台式滷味、烤魷魚下酒好過癮；開車或帶小朋友也別緊張，這有清涼冰沙透心涼；週末夜（8/4）還有眾家明星「發酵音樂會」在夏夜和你一起飆音樂嗨翻天！

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜期間限定營業，邀您品飲各國啤酒文化。（誠品提供）

●盛夏逛書店、吹冷氣！「世界啤酒牆」IG打卡秀繽紛

每年的八月第一個週五（今年是8/3）是世界啤酒日，然這幾天台灣所面對屢屢36度高溫的「熱浪來襲」。面對炎熱酷暑，別老待在家吹冷氣上網了，趕快相揪好友來誠品信義店消暑趣！在書店、生活百貨品文創後，別忘了到六樓來看看台式工地風「來手啤酒Bar」吧！

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜打造工地風台式美學酒吧。（誠品提供）

誠品生活8/3(五)至8/12(日)於信義店6樓展演廳打造工地風「來手啤酒吧(Bar)」。百坪展場除了入口的巨型「世界啤酒牆」IG打卡熱點，更運用了鷹架、浪板、塑料、木箱等台灣工地風元素，創意呈現與眾不同的台式飲酒風情。限時10天的快閃酒吧，將精選30國、800款世界精釀與台灣在地風味啤酒，邀您體驗各國啤酒文化。

「來手啤酒吧」也邀請到包括15位各領域名人，為您推薦私藏酒單。

●15名人私藏酒單大公開！品微醺鬥陣來

每支啤酒都有它獨特故事與文化，像是由比利時真正修道士所釀造「正統修道院啤酒」，來自17世紀歐洲修道院齋戒日，修道士親釀酒精濃度偏高、口感醇厚的啤酒來抗寒及充飢的歷史背景，目前全球僅有11家國際聯盟認證的正統修道院酒廠，傳承歷史風味。

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜爆穀文化｜「有梗爆米花」下酒美食。（誠品提供）

此外，「來手啤酒吧」也邀請到包括歌手戴佩妮、李佳薇、范逸臣、許書豪，以及知名美食節目主持人焦志方等15位各領域名人，為您推薦私藏酒單，看看你喜愛的口味是否和心儀的明星有「異曲同工」之處。

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜人氣名店「渣男滷味」在地風味美食與啤酒絕配。（誠品提供）

●下酒菜飄台味！DIY秀創意 小朋友也能歡度啤酒季

喝酒怎能不配美食呢？現場有台式麻辣風味的「渣男滷味」、船型盒裡有豆干、海帶、豬耳朵下酒好過癮！另有香甜Q彈的烤魷魚，果汁冰沙，還有手工鮮果製成的「BIN BON冰棒」等，即使是駕駛者、小朋友也能歡度此季典！

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜每週六、週日下午教你利用酒瓶DIY打造「啤酒星星燈飾」。（誠品提供）

喜歡動手作的朋友也別錯過，每週六、週日下午推出「啤酒生活工坊」，教你如何回收再利用酒瓶DIY打造「啤酒星星燈飾」，透著閃爍微光的酒瓶燈，增添居家時尚氛圍。另啤酒也能變文創，各式商品繽紛有個性，可在常溫下保冰2小時的「啤酒冰杯」外型時尚，讓你輕鬆享受品酒趣。

啤酒季典品美味！小朋友也能吃的香Q烤魷魚。

●週末夜飆音樂！父親節大口乾杯好過癮

8/4(六)16:00至21:00信義店1樓將同步舉辦「發酵音樂會」，邀請今年入圍金曲獎的許書豪，首度演唱為誠品生活全新創作的「來手啤酒吧」主題曲，並與李佳薇、符瓊音、Beatbox鬼才ECHO(李昶俊)、R&B新星ØZI等多位音樂人陪你一起度過微醺夏夜。

「ABV Bar&Kitchen世界精釀啤酒餐廳｜推薦「比利時正統修道院啤酒」、融入雲南乾燥茉莉花的「印度淡愛爾啤酒」。（誠品提供）

8/8(三)小週末夜慰勞辛勤的自己同時歡慶父親節，推出「下班族之夜HAPPY HOUR」限時活動，當日17:00至22:00可享「ABV Bar&Kitchen世界精釀啤酒餐廳」和「Deluxburg Beer德淶寶精釀生啤」不限酒種 88折起，暫時放下工作煩惱。

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜ 期間限定營業，邀您來暢飲一夏！（誠品提供）

●盛夏品微醺！尋找屬於你的特色啤酒

誠品生活「來手啤酒吧」除了邀您品飲暢遊世界30國特色啤酒，本次也推出活動期間限定的「誠品－金秋啤酒」，重烘焙咖啡、煙燻香，牽引柑橘及太妃糖綿密香氣，口感層次豐富！

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜INEDIT DAMM 西班牙金星啤酒。（誠品提供）

此外，迎接即將到來的七夕，「來手啤酒吧」也推薦多款「女友系」啤酒，像是「比利時女皇爵黑酒」、「紅鮭魚『主子』酸啤酒 」情人節女友至上！拍照打卡、喝酒嚐美味，搖滾飆歌！今夏有緣、無緣！大家來作伙，燒酒喝一杯！乎乾啦！

「來手啤酒吧」｜8.3-8.12｜expo文創平台推薦啤酒設計商品。如可在常溫下保冰2小時的「啤酒冰杯」。（誠品提供）

誠品生活啤酒節 —「來手啤酒吧（Bar）」

日期：8/3(五)－8/12(日)

時間：週日 - 週四 12:00 - 22:00；週五 - 週六 12:00 - 23:00

地點：誠品生活信義店6樓展演廳，免費入場。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)