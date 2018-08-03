立秋將至！富基嘗海鮮 魚肥蟹美好開胃

鮮魚料理（左）、美味萬里蟹（右）。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

這幾天台灣熱如烤蕃薯，面對酷暑怎開胃吃健康？白天的陽光雖然還是很火辣，但國曆8月7日即將進入「立秋」時節，表示炎熱的夏天將要進入尾聲，涼爽的秋天即將來臨，伴隨著立秋到來，不僅是養身進補的好時機，也是魚肥蟹美的時候！

民眾購買魚貨。（新北市漁業處提供）

新北市政府農業局表示，富基魚市是北海岸知名觀光魚市，提供許多「活跳跳」優質海鮮，歡迎大家在季節轉換之際，來品嚐鮮甜海味，清補身心。

現流萬里蟹（左）、新鮮文蛤與牡蠣（右）。（新北市漁業處提供）

漁業處表示，富基魚市是北海岸著有盛名的海鮮魚市，不僅有活跳跳生猛海鮮及在地特色的萬里蟹，各式現流漁獲、龍蝦、鮮魚等應有盡有，秋天是螃蟹漸入盛產的季節，其肉質鮮美，含有豐富蛋白質和微量元素，對身體不僅有滋補作用，吃的時候蘸佐薑醋，還可溫暖腸胃，促進消化吸收，滿足饕客的味蕾享受。

此外，文蛤與牡蠣也是當季時令盛產的海鮮，不論是入菜或是煮湯都非常適合，新鮮海味簡單料理，其味鮮美至極，富基魚市生活家經理黃乃昌表示，來到富基魚市當然是吃最新鮮現撈現煮的海鮮漁貨，在A棟生鮮區選購食材後，再到B棟代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，一桌美味海鮮大餐就上桌。

趁著立秋時節，到富基魚市品嚐新鮮美味的時令海鮮，滋補身體，帶給您ㄧ整年身心快活，美味海鮮會讓您傾心雀躍，想要品嚐新鮮美味的海鮮滋味，不妨來富基漁港走走，賞北海岸碧海藍天、嚐美味補補身，為自己和親朋好友累積滿滿回憶。

(中時電子報)

各式現流漁獲。（新北市漁業處提供）
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
誠品啤酒季飄台味！麻辣滷味、音… 父親節嚐美味！華山市場品鹹水雞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。