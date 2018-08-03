台新銳舞蹈團舞繽紛！將赴德國跳出生命力

2018年08月03日 05:07 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用舞蹈躍上國際！舞出台灣繽紛與動感、蓬勃生命力！兩年一度在德國杜塞朵夫舉辦的國際舞蹈博覽會(Internationale Tanzmesse NRW)，現為全球最具規模的專業現代舞蹈博覽會，今年邁入第十二屆，將於8月29日至9月1日舉辦。該舞蹈博覽會包含演出、工作坊、展覽、講座等活動，讓來自世界各地的專業舞蹈人士互相觀摩交流，建立綿密的聯絡網路。

台灣舞蹈界於2008年首度赴杜塞朵夫參展，向與會人士推介我國精采出色之舞團；至今十年來已五度出征，受邀舞團包含許芳宜、周書毅(驫舞劇場)、孫尚綺、雲門２、無垢舞蹈劇場、黃翊、玫舞擊、丞舞製作團隊、劉彥成等優秀舞者或舞團都曾在此舞蹈博覽會舞台上發光發熱，見證台灣現代舞壇繽紛多元發展歷程。

今年將是台灣第六度參展，由文化部駐德國代表處文化組籌辦，本屆邀集參展的台灣舞團共計36團，範圍涵蓋國際知名的經典舞團，至新興竄起的新銳舞團，參展舞團為歷屆有史以來最多的一次，完整介紹21世紀台灣現代舞團的最新發展現況。而本屆除了由文化部整合台灣舞團資訊集體出擊之外，驫舞劇場、丞舞製作團隊、滯留島舞蹈劇場以及莊國鑫原住民舞蹈劇場，也都將派駐代表至展覽現場，洽談後續國際合作及演出之機會。

本屆受邀前往演出的台灣舞團為「雲門２- 鄭宗龍《十三聲》」及「劉冠詳《我知道的太多了》」。兩齣舞作皆源於編舞家的自身經驗，呈現個人的生命歷程。8月29日於杜塞朵夫舞蹈劇院(tanzhaus nrw)演出的《我知道的太多了》是台灣新銳編舞家劉冠詳2017年獲得第15屆台新藝術獎表演藝術獎作品。該舞作觸碰生死議題，以母親臨死前的對話錄音傳化為聲音設計，成為舞作血肉；瘋狂且魔幻的編舞風格形成舞作骨骼；如詩般細膩且敏銳的文本則為舞作肌理。三種創作，合而為一，貫穿全場，是劉冠詳獻給母親最後的禮物。《我知道的太多了》亦曾受邀於2017年丹麥奧胡斯（Aarhus）「歐陸年輕編舞家網絡平台」（Aerowaves）演出。

繼2012年雲門２受邀前往杜塞朵夫國際舞蹈博覽會演出鄭宗龍作品《牆》之後，此次鄭宗龍將帶著雲門２的《十三聲》強勢回歸杜塞朵夫，8月30日於勒沃庫森展演中心（Forum Leverkusen）演出。《十三聲》是將於2020年接任雲門舞集藝術總監的鄭宗龍，於2016年應邀為台灣國際藝術節（TIFA）所創作的節目，曾受邀至澳門藝術節及中國北京、上海、廣州、廈門、長沙及寧坡等城市巡演。

「十三聲」是鄭宗龍的母親跟他說的傳奇人物，他是1960年代在台北艋舺街頭賣藝的傳奇人物，舉凡古今佚事、流行俚俗，都是他的拿手好戲。一人可分飾多角，忽男忽女，幼聲老嗓，惟妙惟肖。圍觀者眾，各個拍案叫絕。鄭宗龍與音樂人林強，以古老的恆春歌謠及民間唱咒，結合前衛實驗的電子音樂，跨越身體與聲音的表演向度。舞台上如咒語般的遊行隊伍，佝僂、失序、偏執、斷裂的軀體，在瑰麗的影像間澎湃躍動。

(中時電子報)