天氣熱大隻佬捷運上「搗蛋」 網驚：前方鮮肉太帥受不了

2018年08月03日 07:56 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

天氣太熱受不了？正妹直播主恩齊兒（N72）日前搭乘接運板南線，目擊到一名身材壯碩的平頭男子，竟當著乘客面前公然將手伸進褲檔「來回游移」，恩齊兒嚇得花容失色，將這段驚險過程拍下並po上網，不過壯漢前方正好有位帥氣有型的小鮮肉，萬名網友歪樓留言「看前方小哥哥X，太帥受不了」

17直播主恩齊兒（N72）2日晚間在《爆料公社》PO出一段8秒影片，地點位於捷運板南線新埔往台北方向，恩齊兒斜對面坐著穿灰色上衣、短褲，身材壯碩，理著平頭的男子，倚靠在捷運座位上，坐姿豪邁，沒有其他乘客坐在他四周。

恩齊兒指出，男子本來沒有把手伸到褲子裡，但當他發現恩齊兒注意到他，便把手伸進褲檔內抓，神情放鬆，目擊此景的恩齊兒崩潰喊「誰敢坐他旁邊....太可怕了」提醒搭乘板南線的女性乘客注意。

貼文一出，令許多網友直呼噁心「太噁了吧！」、「感覺是太胖洗不乾淨在癢」、「為啥有人可以在公共空間做如此行為？台北市怎麼了！」、「整台車都要消毒過了」、「升天的眼神…嘖嘖嘖，有點可怕又噁心」、「真同情下一位坐這位置的乘客」。

不過影片前方，一名低頭背著刀、髮型俐落、低頭滑手機的年輕男子也入鏡，意外成為網友討論焦點，網友歪樓留言「看前方小哥哥X，太帥受不了」、「重點是前面男生很帥～不知道有沒有人注意到」、「所以他在意淫那個男生？」、「別怕，他想要的不是妳，是前面的小鮮肉」、「誰可以計算前面小鮮肉的心理陰影面積？」

(中時電子報)