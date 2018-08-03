挺蔡拖垮觀光 許高慶：同業衰成最大受害者

2018年08月03日 08:05 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

兩年前蔡英文選總統，力挺她的觀光人夢醒了！選舉時她訴求兩岸維持現狀，觀光交流不變，陸客不會少。現在蔡政府卻說一套做一套，執政方向愈走愈獨，觀光大老許高慶高說，觀光業淪為政治的犧牲品，業者最後都成為受害者，這毋寧是觀光產業的悲哀。

2016年總統大選結果出爐後，挺綠的觀光業者歡聲雷動，也有一群對藍營失望的從業人員出國棄投，並未意識自己手中一票的價值，如今蔡英文2年執政下來，兩岸維持不變的承諾，已淪為一張空頭支票。

中評社報導，從成立旅行公會全聯會到台灣國際觀光救援服務協會，許高慶從事觀光旅遊業48年，一路走來深知台灣觀光產業發展，如今已到苦撐待變的生死存亡關頭。

許高慶指出，現在陸方人士來台，政府用盡各種方三推四阻法，拿中共統戰的大帽子來壓，他2001年成立旅行商業同業公會全聯會，就在協助兩岸事務，一路走來，他坦白講，沒有所謂誰統誰，交流反而對台灣是有利的，因為這些人來台灣，發現台灣美的地方，好的地方，善良的地方，了解完後，對台灣是認同的，

許高慶指出，當然，旅遊業者對現在政府極度不滿意，「他們眼中沒有觀光」，觀光產業淪為政治犧牲品，產業界對此最難接受。反觀日本是用「觀光立國」當政策在做，政府竟然沒有把觀光當一回事。許高慶感嘆，年金改革搞得大家都不消費了，暑假原本應該是旺季，但今年7月、8月可說是史上最淡的一次，「每一家都慘。」

許高慶分析，民進黨政府可能以為觀光業過去大多支持藍營，就拚命打壓，否則他也想不出其他理由，但蔡英文選舉時曾講過兩岸不變，陸客不會少，所以很多業者也支持民進黨，結果最後，每個人反而都成了受害者。

(中時電子報)