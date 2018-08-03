消暑抗敵 礁溪這家飯店「大烤宴」吃到飽誘客

2018年08月03日 08:27 工商 姚舜

〈日式芥末烤田螺〉是以特製的山葵風味美乃滋，直接覆蓋海皇螺肉上鎖住螺肉原味再焗烤，口感爽脆彈牙富嚼勁。（攝影／姚舜）

彈Q脆甜的〈七味子烤小卷〉，是挑選當季小卷直接烘烤，最後灑上七味粉，開胃又下酒。（攝影／姚舜）

帶有美墨風味的〈辣味玉米烤生蠔〉，是將TABASCO辣椒醬與梅林辣醬混和後，淋在新鮮生蠔上進行爐烤，再灑了乾炸玉米粒與麵包粉、百里香、紅椒粉等香料，味道非常強烈。（攝影／姚舜）

〈香料啤酒烤蝦〉是以黑糖、鹽、胡椒、百里香、大蒜、啤酒與蝦子拌勻後再烤，蝦肉爽脆彈牙，肉質鮮甜滑嫩。（攝影／姚舜）

〈芥籽香料烤牛肉〉是用芥末籽、迷迭香與大蒜等辛香料，將整塊牛肉醃漬整整3天後再爐烤，濃郁香料使牛肉更有風味。（攝影／姚舜）

以美式作法烹製的〈蒜香烤豬肋排〉，肋排上除有烤肉醬，並灑了炸蒜酥、辣椒粉和蔥花，味道層次豐富，吃來很過癮。（攝影／姚舜）

〈北堤烤羊腿〉是土耳其料理，主廚用了香菜籽、孜然粉、蒜香、百里香、迷迭香等香料與花生醬、白酒醃製澳洲羊腿2天後進爐烘烤而成。（攝影／姚舜）

配合夏日燒烤趴，礁溪長榮鳳凰酒店桂冠自助餐廳全面增加現切的大塊燒烤肉食，提供食客多樣選擇。（攝影／姚舜）

〈摩洛哥優格雞〉是將原味優格搭配上摩絡哥香料，小茴香、丁香、八角等辛香料將雞肉醃製6至8小時再炭烤，雞肉嫩不柴又多汁。（攝影／姚舜）

位在礁溪的長榮鳳凰酒店今夏在館內新增加了「兒童攀岩場」，父母可以藉此讓小朋友動腦也動手腳。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

〈太空雷射迷宮〉內有數十道光束，可以個人挑戰，也可以團體競賽，現場並有實況轉播。（圖／礁溪長榮鳳凰酒店）

新飯店一家一家開出，宜蘭礁溪已成休閒度假飯店市場競爭最激烈的「一級戰區」，為全面「抗敵」，長榮鳳凰酒店（礁溪〉今夏除在館內新增「太空雷射迷宮」與「兒童攀岩場」，爭取更多親子家庭客層青睞，更在館內〈桂冠廳〉Buffet自助餐廳推出「夏日燒烤趴」，以數十種燒烤料理美食讓客人認識世界各國的燒烤食物並大快朵?，種類之多、口味之繁，可以吃到飽兼吃到巧，為場面熱鬧壯觀的「大烤宴」。

自即日起至9/27日於長榮鳳凰酒店桂冠自助餐廳推出的「夏日燒烤趴」，餐檯上有爐烤、炭烤、煎烤、串烤的不同烤食，主廚Rock運用各國不同的辛香料或醃或塗?在食材上，烤出美國、墨西哥、土耳其、摩洛哥，以及日式與台式口味的燒烤美味，搭配沁涼生啤酒、現打蔬果汁，以及自製雪花冰等，全都無限量供應讓客人吃喝到飽，而且平、假日均一價，午餐每人880元+10%、晚餐每人980元+10%，千元有找的價位相當於只要台北都會觀光飯店自助餐廳的2/3，相當具有競爭力。

觀光飯店在餐廳烤製食物限制很多，不易提供多種選擇，長榮鳳凰酒店(礁溪)去（2017）年斥資千萬改裝，特別設置現場烹調的碳烤爐，採用火山石堆疊而成，火山石具有恆溫穩定，火候易掌握，讓燒烤品質再提升，當肉的脂肪或肉汁，滴在高溫的火山石上，所燃燒出裊裊白煙，釋放濃郁的煙燻味，附著於烤物的表面上，品嚐起來味道更加強烈鮮美，彷彿戶外烤肉炭烤風味。

礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳此次推出「夏日燒烤趴」，最大賣點是可以嘗到世界著名的燒烤風味。其中主廚Rock吳建平特別推薦以土耳其料理手法製作的〈北堤烤羊腿〉與〈塔屋庫式烤雞〉，其分別是以整隻羊腿和全雞以獨特香料進行肉品醃製再爐烤，能感受到濃郁的香料燒烤美味。

另外，使用台灣客家紅麴醬碳烤的〈紅麴燒烤豬肉串〉，是放置在由火山石堆疊的岩烤爐上，一次感受煙燻味與蜜汁，相當誘人。海鮮部分則是推薦〈辣味玉米烤生蠔〉與〈七味子烤小卷路〉。烤生蠔採美式吃法，讓生蠔更顯新鮮味美；烤製小卷灑上日式七味粉，保留大海的鮮滋味。不用特地出國，即能感受到前所未有的異國風情，值得饕客們一嚐美味。

為抗暑消熱，〈桂冠〉自助餐廳飲品區提供客製化又現打的蔬果果汁，新鮮看得見。另外還有夏日限定的生啤酒暢飲活動，供客人現飲新鮮冰涼的生啤酒消暑。此外現場並製作雪花冰，如雪花般輕盈且綿密的雪花冰，入口即化，清涼無比。

礁溪長榮鳳凰酒店今夏新增的「太空雷射迷宮」像極了電影中特務穿越的雷射網，長榮鳳凰酒店（礁溪）的太空雷射迷宮以太空艙為故事開端，讓體驗貴賓置身實境。每一個光束的曲折，都考驗著體驗者的柔軟度與耐力。而「兒童攀岩場」則共有22坪，攀岩牆面高3公尺、寬度2公尺，以綠色為主色系，多種色彩的運用，讓空間看起來綠意盎然。側邊還有一座網繩與探索平衡設施，攀岩場的後方特意留一條通套，讓寶貝們留下淘氣的探索經驗。

(工商 )