NBA》詹皇：不肯犧牲就改打網球或高球

2018年08月03日 08:39 中時電子報 黃及人

《D-rich TV》在4日公布1段「小皇帝」詹姆斯對著大兒子布朗尼隊友的演講影片，清楚告誡這些小球員，假如想打籃球卻不想犧牲，那還不如去打網球或高爾夫就好，「你想從事團隊運動，必須犧牲一些東西才能得到你想要的！」

這段等同給予這些年僅15、16歲小球員震撼教育的影片曝光，證明詹姆斯相當重視青少年球員的教育，他在影片中說，「我們有些籃球名人堂等級球員，那些史上最好的球員卻要打替補或沒上場時間，並不代表他們不行了。」

「這些傢伙進入NBA，卻沒法上場比賽，那代表他們不行了嗎？可是那些人能進NBA，因為他們都曾是球星，他們只是扮演了一種角色，」詹姆斯說，「假如你不願接受這種角色，那麼就去改打網球或高爾夫球吧。」

「只要你去改打網球或高球，那樣你就可以為所欲為，可是你再也沒有辦法指責任何人，因為那些都是個人運動，如果你只想打自己的球，打網球或高球就行了，想要從事團隊運動，就必須做出犧牲！」詹姆斯強調。

無論這些教導青少年球員犧牲奉獻的話，能夠真正被聽進去多少，起碼詹姆斯的出發點很明確，要讓年輕球員提前了解扮演綠葉角色的重要性，更充分強調打籃球絕對不能光靠個人，或許這也算是他的經驗談吧！

(中時電子報)