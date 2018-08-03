僥倖圖一時方便 男子酒駕送辦

台中市政府警察局第六分局在轄內重要聯外道路設立臨檢點，展現決心及時攔阻不法。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

酒後不找代駕，害人害己付出的代價更大！台中市一名謝姓男子稱與朋友在大雅區喝酒聊天，酒後要前往台中市區找朋友，雖知道酒後駕車是違法行為，但因為不想麻煩朋友接送

，一時貪圖方便自己開車前往，想不到進入市區前遇到臨檢

，當場被警方查獲，依公共危險罪嫌送辦。

為遏止酒後駕車害人害己，台中市政府警察局第六分局在轄內重要聯外道路設立臨檢點，展現決心及時攔阻不法，國道1號大雅交流道為各縣市來往大台中重要幹道，經數據分析顯示為治安熱點，加強在該交通樞紐攔查，如有不法分子進入台中即能一網打盡。

台中市政府警察局第六分局西屯派出所巡佐黃順仲、警員林欣增及溫偉智在大雅交流道執行路檢勤務，1輛自小客車行經臨檢地點，32歲謝姓駕駛搖下車窗受檢時，警方立即聞到濃厚酒味，實施酒測果然超標，酒測值0.41MG/L。

醉不上道！謝男向警方供稱，在大雅區和朋友喝酒，酒後要開往市區，明知酒後駕車危險，但貪圖自己開車方便，自行開車上路，進入市區前遇臨檢，當場被警方查獲。

警方呼籲，酒後駕車不僅使自己陷入危險當中，撞到其他無辜民眾還可能造成無法挽回的憾事，千萬不可心存僥倖，警方持續於治安熱點加強實施臨檢，以維護市民安全。

(中時 )

直播》藍寶堅尼2死 富少快閃進靈… 她生子不確定是誰的種 挑老闆是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。