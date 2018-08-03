僥倖圖一時方便 男子酒駕送辦

2018年08月03日 09:25 中時 盧金足

酒後不找代駕，害人害己付出的代價更大！台中市一名謝姓男子稱與朋友在大雅區喝酒聊天，酒後要前往台中市區找朋友，雖知道酒後駕車是違法行為，但因為不想麻煩朋友接送

，一時貪圖方便自己開車前往，想不到進入市區前遇到臨檢

，當場被警方查獲，依公共危險罪嫌送辦。

為遏止酒後駕車害人害己，台中市政府警察局第六分局在轄內重要聯外道路設立臨檢點，展現決心及時攔阻不法，國道1號大雅交流道為各縣市來往大台中重要幹道，經數據分析顯示為治安熱點，加強在該交通樞紐攔查，如有不法分子進入台中即能一網打盡。

台中市政府警察局第六分局西屯派出所巡佐黃順仲、警員林欣增及溫偉智在大雅交流道執行路檢勤務，1輛自小客車行經臨檢地點，32歲謝姓駕駛搖下車窗受檢時，警方立即聞到濃厚酒味，實施酒測果然超標，酒測值0.41MG/L。

醉不上道！謝男向警方供稱，在大雅區和朋友喝酒，酒後要開往市區，明知酒後駕車危險，但貪圖自己開車方便，自行開車上路，進入市區前遇臨檢，當場被警方查獲。

警方呼籲，酒後駕車不僅使自己陷入危險當中，撞到其他無辜民眾還可能造成無法挽回的憾事，千萬不可心存僥倖，警方持續於治安熱點加強實施臨檢，以維護市民安全。

(中時 )