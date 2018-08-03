她生子不確定是誰的種 挑老闆是親生爸卻成小三

2018年08月03日 09:14 中時電子報 張國欽

新北市1名黃姓女子，與任職的園藝公司陳姓老闆發生過兩次性行為，還生下1子，卻不確定孩子的生父是誰，後來選擇有錢的陳男是孩子的爸，陳男後來還把戶籍遷到黃女位在新北市北城的住處，不料陳妻去2016年初調閱戶籍謄本時，意外發現丈夫認領1名男嬰，才知道老公與黃姓女員工有染，怒對2人提告，還向黃女求償1300萬元。黃女在新北地院開庭時認罪，被依相姦罪判刑5月，可易科罰金15萬元，另須賠張姓董娘100萬元。

陳妻表示，她與丈夫陳男（41歲）結婚20多年，育有5名子女，黃女（29歲）從2014年底起，與陳男到桃園地區汽車旅館，發生過兩次性行為，並在2015年11月生下1名男嬰，她在2016年1月調閱戶籍謄本時，意外發現戶口名簿裡竟多了1個小孩，而且老公不僅認領這小孩，還把戶籍遷到黃女位在土城的住家。

檢方偵查時，黃女稱不知陳男已經結婚，直到2015年過年到董娘的桃園楊梅住家，才知陳男已婚。還說，雖然與陳男發生過性關係，但其實不知小孩的生父是誰，是因媽媽說要找個人來當孩子的父親，因為陳男是有錢人，才會說他是小孩的爸爸。

不過，檢方仍將黃女起訴，法官依兩次相姦罪判她5月，可易科罰金15萬元。另陳妻雖與丈夫以738萬多元和解，並撤回對丈夫的刑事告訴，但並不包括黃女，因而判決黃女須賠償陳妻100萬元，可上訴。

(中時電子報)