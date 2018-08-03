傳陸客配額9月再砍一波 麻痺的蔡政府聽到了嗎？

2018年08月03日 09:25 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

為避開台灣年底大選，對岸再傳要砍陸團配額了！台灣經濟榮景20年來最好，但只有科技業受惠，觀光產業根本慘兮兮。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶說，陸客來台一年驟減100萬人次，產值至少掉300億，如果大陸9月再砍團客配額，勢必有更多觀光業者撐不下去。他批政府搞不好經濟，難道已經麻痺了嗎？

中評社報導，許高慶深耕觀光產業48載，對兩岸觀光交流著力甚深，他觀察，現在政府整個不認同觀光產業，任憑陸客來台人數從一年400多萬人次，一口氣掉了超過100多萬人次，媒體估算，台灣觀光產值因此流失新台幣300億元。

許高慶表示，現在兩岸觀光的民間窗口互動都停擺，包括海旅會、台旅會，觀光局旗下的台灣觀光協會也不作為，現任會長葉菊蘭更擺明不與大陸往來，而停辦2年的兩岸旅展好不容易今年重啟，對岸的局長、副局長等觀光高層要來台與會，卻被陸委會嚴格審查而幾乎不能成行。

依過去經驗，每到台灣選舉，陸客人數都會減少，業界謠傳9月份以後陸方可能再砍掉一波團體配額，許高慶說，原本以為陸方只是拋個風向球，沒想到從陸方人士的言談中，感覺確實有進一步砍配額的動作，9月後一定還會有旅行社、觀光業者撐不下去。

許高慶認為，大陸高層未必想用砍陸客團配額打壓台灣，但底下人確實準備這麼做，台灣業界對此抱怨連連，對岸要打台灣政府，竟然影響到最支持兩岸交流的旅遊業。

許高慶說，因為兩岸關係停滯，觀光業者的慘狀例子多不可勝數。一位飯店業者告訴他，花數億元在花蓮蓋飯店，80間房的規模原以為壓力不會太大，沒想到現在住房率都不及2成，每個月都虧錢，這樣下去還能虧多久？

現在許多賣伴手禮的藝品店也損失慘重，花蓮不少做石頭的藝品店都關門了。遊覽車也是看不見量能，以前陸客多時，遊覽車停車場可能只停兩三部車，最近一停就是10、20部。

許高慶批評政府經濟不弄好，媒體一直傳出觀光景點冷清、業者關門倒閉事件，難道政府都不知道嗎？部會都不了解嗎？還是根本就麻痺了？許高慶認為，反正上面的意思就是要把業者打垮。

(中時電子報)