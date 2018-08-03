綠委說柯P吃飯就是色情 黃暐瀚一張圖神打臉

2018年08月03日 09:31 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲日前表示，一日市長幕僚影片要是點閱率破千萬，將請「學姊」黃瀞瑩等幕僚陪粉絲吃飯，但因媒體下標時強調「學姊」，遭外界質疑物化女性。而民進黨立委郭正亮直言陪吃飯就是種色情，慘遭資深媒體人黃暐瀚一張圖打臉到「兩眼發直表情呆滯」！網友更譏諷「酒駕罵人家吃飯？恥字會寫嗎」？

對於柯文哲之前的「學姐陪吃飯」說，郭正亮日前於政論節目《新聞面對面》表示柯文哲只尊敬兩個女人，一個是他母親，一個是他妻子，其餘都非常「粗魯」，更看不起女人。而「陪吃飯」就是「有色情的聯想」，不然何必說這個？

但黃暐瀚認為「柯文哲的『陪吃飯』就跟粉絲見會差不多」。黃暐瀚更秀出一張圖表示在年輕世代族群中認為所謂「陪吃飯」就是一日幕僚影片點閱率衝破六百萬時，舉辦的粉絲見面會活動，大家一起吃吃喝喝好不開心；但是有些政客「就是」認為「陪吃飯」是有色的活動。會引起這樣「有色的聯想」，主要原因是「世代的不同」。

對於黃暐瀚的神打臉，批踢踢網友直言「輪到黃暐瀚發言（默默打開 MacBook），秀出下面這張圖，坐在對面的郭正亮兩眼發直表情呆滯」、「郭正亮民進黨那群應該很能理解陪吃飯的真諦吧」、「酒駕罵人家吃飯，恥字會寫嗎」，更有網友諷刺「酒駕亮哦！去哪裡喝的醉醺醺被逮的啊」、「是不是他平時吃飯的時候，都是有色情圍繞在身邊」。

(中時電子報)