動物園夜未眠！超萌「嘿美」等你說Good Night

2018年08月03日 09:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

小說《哈利波特》裡的「嘿美」是隻會送信的貓頭鷹，超萌模樣差點搶了他主人的風采！明（8月4日）是是一年一度的「國際貓頭鷹意識日International Owl Awareness Day」！這幾天也正逢台北市立動物園夜間開放，來和可愛的貓頭鷹Say Hello！

貓頭鷹是鴞形目鳥類的泛稱，全世界約有200種，近年來由於飼養貓頭鷹當作寵物的風氣意外盛行，部分亞洲地區不當的捕捉與非法販售，使得部分種類的貓頭鷹野外族群已瀕臨滅絕。

台北市立動物園目前共照養了黃魚鴞、褐林鴞及領角鴞等三種台灣本土的貓頭鷹，牠們不約而同都有遭逢劫難卻幸運存活的生命歷程，期望透過牠們的故事，能讓民眾對貓頭鷹有更多的認識與了解，歡迎大家把握台北市立動物園暑期夜間延長開放的機會，拜訪這三個可愛的貓頭鷹家族。

黃魚鴞為台灣本土的貓頭鷹，是珍貴稀有的保育類留鳥。（台北市立動物園提供）

台灣有13種貓頭鷹，台北市立動物園透過參與林務局野生動物救傷收容計畫，陸續照養了黃魚鴞、褐林鴞及領角鴞三種本土貓頭鷹，牠們都是珍貴稀有的保育類留鳥。

1992年由當時還是熱血研究生，現在於屏東科技大學野生動物保育研究所服務的孫元勳教授，將一隻救傷的黃魚鴞雛鳥親自送到台北市立動物園照養，保育員為牠命名為「嘿美」。

2012年時「嘿美」與當時同樣因為救傷來到動物園的年輕公鳥「愛洛」配對成功，牠們的第一個孩子「小豬」如今已經5歲大了。為了讓黃魚鴞媽媽「嘿美」和爸爸「愛洛」能夠繼續增產報國，在「小豬」一歲大成年之後，便搬遷到單身宿舍展開獨立生活，因此目前鳥園雉類珍禽區的黃魚鴞活動場，僅能看到「嘿美」和「愛洛」的身影。

現年32歲的褐林鴞「ㄎㄎ」是動物園資深動物代表之一，原本形單影隻的牠非常地寂寞，幸好農委會特有生物研究保育中心將救傷收置的雌性個體「寶咖咖」轉介到動物園定居，「ㄎㄎ」才終於擺脫王老五的身份。

「ㄎㄎ」和「寶咖咖」過去雖然有過產下受精蛋的紀錄，但在孵化後期因為胚胎不健全或停止發育等因素，母鳥隨即放棄孵化，直到去年（106）5月上旬時，保育員於褐林鴞戶外活動場內撿拾到一顆蛋，送往人工孵化室進行孵化，並透過人工哺育的方式，順利帶大雄性的褐林鴞寶寶「雪寶」，現在大家只要到鳥園廣場猛禽區逛逛，就能看到「雪寶」和爸媽比鄰而居，親子間的互動十分有趣！

棲息在低海拔闊葉林的領角鴞，是台灣最常見的一種貓頭鷹，因為生活環境和人類最接近，每到繁殖季節，經常有民眾在山區拾獲正在學飛的幼鳥。目前台灣動物區小獸館內住了6隻領角鴞，牠們都是救傷收容個體在動物園內繁衍的後代，屬於夜行性動物的牠們，白天總是各自佔領一個舒適的角落安靜地睡覺，約莫下午6點以後才會開始活動和進食。

最近保育員在活動場內增加了一個容量較大的水盆，天氣炎熱的傍晚，只要耐著性子駐足觀察，就能看到牠們站立在水盆邊上洗澡。自8月4日（六）起，台北市立動物園還有4個週六於夜開延長開放至9點，歡迎大家把握機會，登門拜訪這三個「夜貓子」家族！

(中時電子報)