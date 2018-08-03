影》杜克新生129公斤 罰球線起跳灌籃！

2018年08月03日 09:40 中時電子報 盧品青

Zion Williamson from the free throw line.



🔵😈 pic.twitter.com/4oHjEatyWd — Duke Basketball (@BlueDevils) June 28, 2018

杜克大學菜鳥威廉森(Zion Williamson)好重啊！他身高201公分，高中時體重就有275磅(124.7公斤)，畢業後又增重到285磅(129公斤)，未來可能成為全NBA最重的球員。更恐怖的是他運動能力驚人，居然可以罰球線起跳灌籃！

這讓人想起「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)當年加盟NBA的時候重達294磅(133.4公斤)，直到他愈來愈重，突破360磅(163.3公斤)，成為橫行無阻的怪獸。90年代明星前鋒坎普(Shawn Kemp)最重時也超過300磅，他灌籃的時候就像一台起飛的轟炸機。

NBA歷來超過300磅的球員不多，通常都是高個子球員，「移動長城」姚明就有310磅，相較於他的身高，當年看起來仍然略顯單薄。目前NBA最重的球員是塞爾維亞中鋒馬楊歐維奇(Boban Marjanovic)的290磅(131公斤)，他身高221公分。

相較之下，威廉斯身高201公分顯得格外強壯，即使他明年就加盟NBA，也能成為聯盟第2重的球員。

(中時電子報)