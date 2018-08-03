揭開神祕百慕達三角之謎 船機失蹤都因為它

百慕達三角海域中的沉船殘骸。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

長久以來，百慕達三角宛如地球上的黑洞，經過的船隻與飛機不時傳聞會莫名消失。然而，如今科學家認為，他們已解開謎團，而造成所謂神祕現象的，繼不是不明飛行物，也不是海怪。

百慕達三角又有「惡魔三角」（Devil’s Triangle）之稱，位於北大西洋，是由美國佛羅里達、英屬百慕達群島，以及美屬波多黎各及州南端所環繞的三角形海域。

這塊海域涵蓋了許多航道，近100年來，已導致超過1,000人喪命。

據《太陽報》（The Sun）與《赫芬頓郵報》（Huffington Post）2日報導，英國南安普敦大學（University of Southampton）海洋學家巴克薩爾（Simon Boxall）說，當地南北方的暴風雨交會，要是再加上來自佛羅里達的暴風雨，就會形成可能有強大殺傷力的瘋狗浪。

巴克薩爾說，這些巨浪可達100英尺（約30公尺）高，相當於1958年阿拉斯加利圖亞灣（Lituya Bay）因地震所引起的海嘯高度。

科學家利用室內模擬器與模型測試，發現1918年承載306人的美國海軍「獨眼巨人」號（USS Cyclops）補給艦會沉沒，是由於巨浪所致。而去年有一份報告也指出，「獨眼巨人」號設計有瑕疵，因此特別難抵抗瘋狗浪的侵襲。

巴克薩爾指出，「獨眼巨人」號是平底船，很容易翻覆。而她的姊妹艦「普羅特斯」號（Proteus）與「涅柔斯」號（Nereus）也有同樣的瑕疵，後來也都因類似的狀況折損。

進一步的模擬顯示，高達50英尺（約15公尺）的瘋狗浪足以導致平底船沉沒。

(中時電子報)

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文章來源：Bermuda Triangle Mystery Solved? Scientists Think They’ve Figured It Out

文章來源：Bermuda Triangle mystery ‘solved’ as British experts claim boats were sunk by monster 100ft ‘rogue waves’ created by three storms coming together

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